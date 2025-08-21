Мили Боби Браун и Џејк Бонџови посвоија девојче

Актерката Мили Боби Браун (21) денес објави дека го добила своето прво дете со сопругот Џејк Бонџови (23), син на музичарот Џон Бон Џови.

Ѕвездата од „Stranger Things“ напиша на Инстаграм дека посвоиле девојче ова лето.

„Го посвоивме нашето слатко девојче ова лето. Многу сме возбудени што ќе го започнеме ова прекрасно следно поглавје од родителството во мир и приватност“, напиша актерката, додавајќи „Со љубов, Мили и Џејк“ во описот.

Мили сака големо семејство

Двојката се сврши во 2023 година и се венчаа во мај 2024 година. По нивната венчавка, Мили изјави во подкастот Smartless дека сака да стане мајка. „Навистина сакам семејство. Навистина сакам големо семејство. Јас сум една од четирите. Тој е еден од четирите. Значи, дефинитивно е во нашата иднина“, рече таа.

„Џејк знае колку ми е важно да имам деца. Секако, сакам да се фокусирам на тоа навистина да се етаблирам како актерка и продуцентка, но исто така мислам дека е навистина важно да основам семејство за мене лично. Тоа е голема работа“, додаде таа.

Таа веднаш знаеше дека сака да го помине животот со Џејк

Браун даде бројни интервјуа за нејзината врска со Џејк, изјавувајќи за The Sunday Times во 2023 година дека знаела дека тој е „вистинскиот“.

„Откако се запознавме, знаевме дека никогаш не сакаме да раскинеме. Не можете навистина да одредите зошто некој е „вистинскиот“, тоа е само чувството дека знаете дека тие се личноста со која сакате да го поминете остатокот од животот“, рече актерката.

Таа имаше и пофални зборови за неговиот татко, Џон Бон Џови. „Кога ми е потребен, тој е тука за мене на најдобар можен начин. Тој секогаш се грижи да сум добро“, рече таа.