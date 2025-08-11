Мицкоски за УЧК: Убивањето службени лица од заседа не е правична борба

Од нафталин е извадена уште една тема која има за цел да ги дефокусира граѓаните од неуспесите на власта и немањето никакви подобрувања една година откако ВМРО-ДПМНЕ и ВРЕДИ ја формираа коалиционата Влада. Место да објаснува како да се живее со минималната плата премиерот Христијан Мицкоски, во текот на денешната посета на општина Петровец, ја толкуваше изјавата на вицепремиерот Изет Меџити за „оправданата и разумна борба на ОНА во Македонија во текот на конфликтот во 2001 година“.

„Ја слушнав таа изјава и тука апсолутно имаме различни гледишта на работите. Не може да биде апсолутно разумна и праведна, а од заседа да се убиваат припадници на Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Но, повторно ќе кажам, тоа се теми кои се дел од минатото, затворени со Рамковниот договор, а со последните законски измени, конкретно законот за правична застапеност, којшто е во Венецијанската Комисија, тој е затворен. Нашиот фокус како Влада е иднината. Тоа е она што ние сакаме да го видиме. Ова се теми кои се затворени и јас апелирам до сите разумни политичари да не играат на картата на ДУИ и на оние кои сакаат да не вратат 25 години назад.“, одговори Мицкоски.

Премиерот посочи дека суштината е да се работи на полето на носење на инвестиции со цел државата да се направи подобро место за живеење на сите граѓани.

„Ова е оската околу која треба да се обединиме. Ќе повторам, да ги оставиме политичарите коишто делеа во минатото. Тие немаат тема на иднината. Тие не знаат што е иднина. Тие се заглавени во сопствената матрица на минатото. Погледнете, 14-15 месеци опозиција, единствената порака која доаѓа од ДУИ, заедно со коалиционите партнери СДСМ и Левица, е токму тоа, поделба. Затоа апелирам до сите да се воздржиме од било какви теми коишто не враќаат назад во минатото, да гледаме кон теми во иднината. Инаку апсолутно тука различно ги гледаме работите, не може некој којшто од заседа кукавички одземал животи, да биде праведна и чесна војна, барем во Македонија, не коментирам за соседството.“, заклучи премиерот,