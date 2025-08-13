Мицкоски: Нема македонска или албанска иднина, има само заедничка

На свечената седница по повод 24 години од Охридскиот рамковен договор, со кој беше ставен крај на конфликтот во 2001 година, премиерот Христијан Мицкоски испрати порака за единство, надминување на поделбите и заедничка иднина.

„Државата ја имаме само ако ја чуваме заедно,“ рече Мицкоски, потсетувајќи на тешкото лето 2001 година, кога Македонија беше на работ на конфликт. „Избравме пат на мир, на дијалог, на компромис, на заедништво.“

Тој призна дека потпишувањето на договорот не било лесно за никого: „Дали Македонците беа најсреќни? Не. Веројатно такво било чувството и кај Албанците. Но, 24 години подоцна, Рамковниот договор донесе мир, стабилност и зачувана унитарност.“

Мицкоски ги критикуваше и, како што рече, злоупотребите на договорот: „Над 20 години имавме структури кои го користеа национализмот како прекривка за криминал и лични интереси. Луѓето си одат – и Македонци, и Албанци, и Турци, и Роми – затоа што бараат подобар живот, а не поделби.“

„Нашата задача е да обезбедиме иднина за сите, затоа што Македонија е дом на сите нејзини луѓе.“

Според Мицкоски, 24 години се доволно време за да сфатиме дека мирот не е нешто што се подразбира, туку нешто што се гради секој ден:

„Овој ден не е само спомен. Овој ден е обврска – да изградиме држава која е обединета, силна и праведна. Нека знаат сите – нема македонска, нема албанска иднина, има само заедничка, македонска иднина за сите нас“, рече Мицкоски.

Според вицепремиерот Изет Меџити, нема вистинска демократија без доверба и нема функционална држава без еднаковост.

„Ова е филозофијата што ја води нашата Влада – градење на општество кое ја гледа разновидноста не како пречка, туку како богатство, не како поделба, туку како можност. Затоа секоја политичка одлука што ја носиме, секоја реформа што ја преземаме мора да биде во согласност и со духот и принципите на Охридскиот договор“, рече Меџити , нагласувајќи дека „духот што сакаме да го инсталираме во нашето општество е духот на соживот, почит и заедничка надеж за иднината“.

Охридскиот рамковен договор, Меџити кажа во своето обраќање, не е само сеќавање, туку „жив процес кој секојдневно треба да се претвора во правични закони и инклузивни политики и институции кои им служат на граѓаните со чесност“.

„Да го чуваме овој договор како наш политички и морален бисер. Да продолжиме да го спроведуваме со посветеност и визија, зошто само така нашиот заеднички дом Северна Македонија може да биде правична, еднаква и просперитетна држава за сите“ – изјави Меџити.

Меџити, нагласи дека денеска не се потсетуваме само на еден документ кој стави крај на еден конфликт, туку се потсетуваме на политичка и институционална визија врз која се гради нашата модерна држава – држава на сите и за сите.

„Охридскиот рамковен договор е темелот врз кој развивавме нов пристап кон градењето на државата – пристап кој ја гледа еднаковста, инклузивноста и прават како неразделни елементи на демократското функционирање. Денеска нашите владини политики се засноваат токму на овој дух, да создадеме држава која му служи на секој граѓанин, без разлика на етничка припадност, верска или политичка определба. Охридскиот договор не беше само мировен договор, тој беше нашиот нов општествен договор врз кој воспоставивме низа реформи и политики со цел трансформација на институциите од затворени структури, во отворени, достапни и репрезентативни механизми“ – порача Меџити.