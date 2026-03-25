Метеоролозите советуваат САД да „одат на пауза“ со Иран: Торнада над Арабија

Со бурата што се движи низ Арапскиот Полуостров кон Ормускиот Теснец и Иран, метеоролозите предупредуваат на потенцијално нарушување на воздушниот, патниот и морскиот сообраќај и ги советуваат САД да „одржат пауза“ за време на конфликтот во Иран.

Обилните дождови над Арапскиот Полуостров и Персискиот Залив предизвикаа рекордни врнежи од дожд во многу земји. Годишни количини на врнежи од дожд за само неколку дена беа регистрирани во Абу Даби и Аман. Бурата, со обилни врнежи од дожд и ветрови што можат да предизвикаат песочни бури, исто така му се заканува на Иран, објавува Arab News.

Веќе се издадени предупредувања за силни ветрови, слаба видливост и бранови високи до 2,5 метри. Регионалната веб-страница за прогнози Arabia Weather вели дека бурата е предизвикана од комбинација на длабок систем со низок притисок што меша ладен воздух од горната атмосфера со топли, влажни воздушни струи од југ. Се очекува бурата да достигне врв во петок.

Џејсон Николс, главен меѓународен прогнозер на AccuWeather, изјави за The National дека дождот и грмотевиците ќе продолжат од источна Саудиска Арабија, Бахреин, Катар и ОАЕ до источен Оман. Бурата носи потенцијал за штетни ветрови, град и торнада.

Можни торнада

Николс рече дека веќе се пријавени мали торнада во источните делови на Саудиска Арабија и дека условите за повеќе вакви временски настани остануваат на сила. Покрај тоа, главните автопати и аеродроми би можеле да бидат поплавени, што дополнително ќе ги комплицира веќе предизвикувачките геополитички услови на Блискиот Исток.

„Овие грмотевици би можеле да го нарушат превозот во Ормускиот теснец поради силни ветрови и високи бранови од понеделник до следниот четврток. Времето би можело да ги влоши воздушните операции, разузнавањето и насочувањето, како и да ја наруши логистиката“, изјавија во понеделник прогнозерите на Arabia Weather. Покрај тоа, тие исто така советуваа „краткорочна оперативна пауза за САД“.

Можни се повеќе бури во април

Министерот за образование на Египет ги откажа часовите во среда и четврток поради нестабилно време. Министерството за здравство и население на земјата го зголеми нивото на тревога за да обезбеди медицински ресурси и потребни материјали.

Во меѓувреме, метеоролозите велат дека постојат индикации за дополнителни силни бури и обилни дождови на почетокот на април, пишува „Вашингтон пост“.