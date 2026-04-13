Мерц: Последиците од војната со Иран ќе ги чувствуваме долго време

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес предупреди дека војната со Иран ќе има долготрајни последици за глобалната економија и дека Германија се подготвува за значителен и продолжен товар врз сопствената економија.

„Последиците од оваа војна ќе се чувствуваат долго време, дури и откако ќе заврши“, рече Мерц на прес-конференција во Берлин.

„Според тоа, се подготвуваме и за значителен товар врз германската економија во подолг временски период, а со тоа и за значителен товар врз домаќинствата.“

„Не бев изненаден од одлуката за прекин на преговорите“

Конзервативниот лидер се пожали на пропаѓањето на разговорите меѓу САД и Иран што се одржаа во пакистанскиот главен град Исламабад за време на викендот, истакнувајќи дека очекува тешкотии од самиот почеток.

„Не бев изненаден од одлуката за прекин на разговорите во Исламабад. Од самиот почеток не добив впечаток дека се добро подготвени“, изјави тој за новинарите, додавајќи дека постигнувањето дипломатско решение ќе биде долгорочен процес.

„Разговараме со американската администрација, разговараме со страните во конфликтот и разговараме со Израел“, рече Мерц.