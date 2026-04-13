Мерц: Последиците од војната со Иран ќе ги чувствуваме долго време

13/04/2026 10:42

Германскиот канцелар Фридрих Мерц денес предупреди дека војната со Иран ќе има долготрајни последици за глобалната економија и дека Германија се подготвува за значителен и продолжен товар врз сопствената економија.

„Последиците од оваа војна ќе се чувствуваат долго време, дури и откако ќе заврши“, рече Мерц на прес-конференција во Берлин.

„Според тоа, се подготвуваме и за значителен товар врз германската економија во подолг временски период, а со тоа и за значителен товар врз домаќинствата.“

„Не бев изненаден од одлуката за прекин на преговорите“
Конзервативниот лидер се пожали на пропаѓањето на разговорите меѓу САД и Иран што се одржаа во пакистанскиот главен град Исламабад за време на викендот, истакнувајќи дека очекува тешкотии од самиот почеток.

„Не бев изненаден од одлуката за прекин на разговорите во Исламабад. Од самиот почеток не добив впечаток дека се добро подготвени“, изјави тој за новинарите, додавајќи дека постигнувањето дипломатско решение ќе биде долгорочен процес.

„Разговараме со американската администрација, разговараме со страните во конфликтот и разговараме со Израел“, рече Мерц.

Поврзани содржини

Папата Лав XIV му одговори на Трамп: Не се плашам, мојата мисија е мирот
Едно лице загина во руски напад за време на велигденското примирје меѓу Украина и Русија
Ирански функционер му се потсмева на Трамп поради растот на цените на нафтата
Млад човек фрли молотов коктел врз куќата на Сем Алтман
Иран: Американските мерки во Ормуска Теснина се „пиратство“
Трамп остро го нападна папата Лав XIV по неговиот антивоен повик
По масовните протести, Даблин ги намалува акцизите и го одложува еколошкиот данок
Папата Лав XIV ја започнува најдолгата посета на Африка во својот понтификат

Најчитани