Мемоарите на Тина Тарнер „My Love Story“ и на македонски јазик

Мемоарите на поп-ѕвездата Тина Тарнер, под наслов „Мојата љубовна приказна“ („My Love Story“ ), објавени на македонски јазик во издание на „Арс Ламина“, беа бестселер на „Њујорк Тајмс“.

Во нив ќе прочитате за подемите и падовите во животот на неодамна починатата кралица на рокенролот. Оваа книга е во издание на „Арс Либрис“, дел од „Арс Ламина публикации“.



Од младоста во Нетбуш, Тенеси, преку патот до славата со Ајк Тарнер, до нејзиниот фантастичен успех во осумдесеттите години на 20 век и подоцна, Тина искрено ја преиспитува својата лична приказна – искушенија, достигнувања и сè помеѓу. Таа раскажува за годините соработка со најголемите имиња во светот на музиката – Мик Џегер, Кит Ричардс, Дејвид Боуви, Бијонсе – и пишува за тоа како во 1986 година неочекувано ја запознала љубовта на својот живот и како се омажила за него дваесет и седум години подоцна. Како што вели Тина: „Понекогаш најголемата среќа во животот ни се случува кога сме во состојба да ја цениме“. Соочена со низа здравствени проблеми и семејни трагедии што ù се случија последните неколку години, Тина се осврнува на својот неверојатен животен пат, пронаоѓајќи смиреност и цел дури и во најмрачните моменти.

„Мојата љубовна приказна“ е силна и инспиративна приказна за жена која била доволно храбра да ја надмине секоја пречка што ѝ се испречила на патот. Ставајќи ја во центарот на вниманието нејзината впечатлива мешавина од енергија, срце и душа, овие мемоари маѓепсуваат и мотивираат еднакво како кој било од нејзините најголеми хитови.

Големи хитови и огромна заработка ја обележаа легендарната кариера на поп-иконата Тина Тарнер, која се пресели во Европа во последните дваесет години и отсуствуваше од гала настаните и црвените килими во САД и низ светот.

Ѕвездата, родена како Ана Меј Булок во Тенеси, почнала да настапува во 1950-тите кога сè уште била во средно училиште.

Откако се запозна со нејзиниот прв сопруг Ајк Тарнер и неговиот ансамбл бенд, Кралевите на ритамот, таа беше катапултирана во ѕвезда како Ревијата на Ајк и Тина Тарнер.

До 1980-тите кога поднесе барање за развод и започна соло кариера, Тарнер беше неспоредлива музичка икона и го доби називот Кралицата на рокенролот.

Нејзините многубројни признанија вклучуваат две места во Рокенрол Куќата на славните (таа беше примена со Ајк Тарнер во 1991 година и како соло изведувач во 2021 година), ѕвезда на Булеварот на славните во Холивуд и награда за животно дело од Академијата за снимање и осум Греми.

Таа, исто така, беше пионер и стана првиот црномурест уметник и првата жена што се најде на насловната страница на Ролингстоун.

Богатството на Тарнер беше проценето на 225 милиони швајцарски франци – што е еднакво на околу 225 милиони долари – во 2022 година од страна на швајцарскиот бизнис магазин Bilanz.

Според Билборд, Тарнер наводно продала над 100 милиони плочи ширум светот за време на нејзиниот живот.

Нејзиниот соло албум „Private Dancer“ од 1984 година е продаден во 10 милиони копии и го има нејзиниот единствен хит бр. 1, „What’s Love Got to Do With It“.

Таа имаше уште пет други топ-10 синглови, вклучувајќи ги „I Don’t Wanna Fight“, „Better Be Good to Me“, „Не ни треба друг херој“, „Private Dancer“ и „Typical Male“.

Според Билборд, 2 милиони долари од приходите од услугите за стриминг дојдоа надвор од САД, што не треба да изненадува бидејќи Тарнер еднаш рече во интервјуто со Лари Кинг дека таа е поголема ѕвезда во Европа отколку што некогаш била во Америка.

Нејзината последна турнеја, која ја започна во 2008 година, донесе над 132 милиони долари, додека нејзината турнеја од 2000 година и донесе над 120 милиони долари.

Пред да се пензионира, Тарнер тргна на пат за последно збогување со Тина! Турнеја за 50-годишнината.

Започна во Канзас Сити, Мисури, во октомври 2008 година и заврши со своето 90-то шоу во Шефилд, Англија во мај 2009 година.

Во северноамериканскиот дел од турнејата, таа заработи над 47,7 милиони долари, што ја прави една од домашните турнеи со најголема заработка таа година, според Ројтерс.

Европската турнеја, пак, донесе над 84,8 милиони долари по Билборд.

Турнејата Twenty Four Seven, која Тарнер ја заврши во 2000 година, исто така беше огромен успех, собирајќи над 120 милиони долари.

„Tina – The Tina Turner Musical“, кој пејачката го надгледуваше како извршен продуцент, заработи милиони откако беше отворен во лондонскиот Вест Енд во 2018 година.

Мјузиклот , кој ги драматизира скромните почетоци на Тарнер во Тенеси и нејзиниот пат до статусот на суперѕвезда, е изведен и во Њујорк, Германија, Холандија, Шпанија и Австралија, па дури и ја обиколи Северна Америка.