Жанета Вангели со изложбата „Архивски документи“ пред истанбулската публика

08/05/2026 07:24
Во Македонскиот културно-информативен центар во Истанбул, во соработка со Национална галерија на Македонија, вечер во 19:00 часот, ќе биде отворена изложбата „Архивски документи“ на македонската уметница Жанета Вангели. Изложбата ќе биде отворена за посетителите до 15 мај 2026 година во галеријата на македонскиот Културно-информативен центар во Истанбул.

Како што информираат од КИЦ Истанбул, изложбата претставува комплексна синтеза на четиридецениско творештво, во кое архивата освен како сведоштво за минатото, функционира и како активен и динамичен простор на современа интерпретација. Преку внимателно конципирана селекција од дигитални визуелизации и фотографија, Жанета Вангели артикулира повеќеслоен дискурс за времето, меморијата и феноменологијата на присуството. Нејзините дела го трансформираат архивскиот материјал во визуелно и концептуално поле каде што личното и историското се вкрстуваат во континуиран процес на преосмислување на стварноста.

Во својата уметничка практика, Жанета Вангели создава визуелен јазик кој се движи помеѓу реалното и метафизичкото, помеѓу документот и личното сведоштво. Делата во изложбата го повикуваат гледачот да го почувствува сегашниот момент преку трагите на одминатите времиња, претворајќи го архивот во интимно и современо искуство.

Жанета Вангели е едно од најпрепознатливите имиња на современата македонска и меѓународна уметничка сцена, а нејзиното долгогодишно творештво остава значаен белег во областа на визуелната уметност и современите медиуми.

