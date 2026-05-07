Изложбата „Старите мајстори и македонската модерна“ е оригинален сликарски дијалог меѓу историјата и сегашноста

Во МКЦ во Скопје, синоќа, во друштво на сликите на „старите европски мајстори и великаните на македонската модерна“ , бројни љубители на уметноста, меѓу нив и претседателката Гордана Силјановска-Давкова, уживаа во оригиналниот сликарски дијалог меѓу историјата и сегашноста, концепт и избор на проф. Кирил Пенушлиски, остварувајќи го сонот што му го раскажал татко му, славниот сликар Илија Пенушлиски.

Изложбата претставува длабинско истражување на комплексниот однос меѓу европското уметничко наследство и развојот на модерната уметност во државата. Проектот го анализира влијанието што творештвото на старите европски мајстори го имало врз македонските модерни уметници, не само како извор на техничко знаење, туку и како поттик за критичко преиспитување, интерпретација и создавање нови визуелни јазици.Поставката отвора и пошироки прашања за улогата на културното наследство како жив, активен и релевантен фактор во современото уметничко творештво, позиционирајќи ја македонската модерна уметност во поширок европски контекст.

Во делата на Личеноски, Лазески, Корубин, Коџоман, Манев, Чемерски, Пенушлиски, Аврамовски, Аризанов и други македонски сликарски великани, ја препознавме не само инспирацијата од големите европски сликарски имиња и авторитети и обратно, туку и посветеното и плодно проучување и учење од нивните дела, што резултира со лична уметничка интерпретација на исти или слични субјекти, објекти и настани во различен амбиент и време.

Гледајќи ги прекрасните слики, сфативме дека сликарството не е само огледало и сведоштво, туку и непресушна, безвременска и бесценета школа за идните уметници, континуирана и недовршена приказна што тече.

Очигледно е дека духовното наследство се помни, сака и негува, одговорно се пренесува од уметник на уметник, достоинствено опстојува и се прифаќа од новите генерации кои пак, вредно, страсно и со почит, најпрво му се восхитувале, потем се надахнувале од него, па, филигрански го проучувале и на крајот, го оживувале на свој, нов и поинаков начин од оној на учителот.