МЕМО издаде 107.666 гаранции за потекло на електрична енергија

12/08/2025 12:27

Националниот оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО, во април годинава успешно го воспостави Регистарот на Гаранции за потекло на електрична енергија и за само два месеци издаде 107.666 гаранции.

Како што се истакнува во соопштение на веб-страницата на Националниот оператор, на 26 мај, МЕМО официјално ги издаде првите Гаранции за потекло од обновливи извори на АД ЕСМ, за електрична енергија произведена од хидроенергетските капацитети. Во јуни беа издадени 56.620 гаранции за хидроцентрали, а во јули – 51.046 за фотоволтаични централи.

-Сѐ поголем број компании се приклучуваат кон Регистарот, што претставува клучен чекор во градењето на транспарентен и современ енергетски пазар. МЕМО обезбедува усогласеност меѓу националните и европските регулативи, одржувајќи сигурен и стандарден систем за издавање, пренос и активирање на Гаранциите за потекло. Станува збор за електронски документ чија цел е да им обезбеди на потрошувачите доказ дека определен удел или количина од електричната енергија е произведена од обновливи извори, прецизираат од Националниот оператор на пазар на електрична енергија.

Поврзани содржини

„Пари“: Две третини од компаниите што котираат на Берза се со помала добивка од лани или се во загуба
Неверојатни рекорди на аеродромот во Тирана: 50.892 патници и 298 летови во еден ден
Црна Гора е прва во светот по бројот на милионери кои емигрирале од други земји: Зошто ја избираат оваа земја?
Битиќи: Цените растат бидејќи Владата толерира монополски структури и шпекулативни маржи
Мицкоски би платил политичка цена за мерки против скапотијата
(Во живо) Прес конференција на пратеникот на СДСМ, Фатмир Битиќи
За еден месец бројот на евидентирани невработени лица зголемен за речиси 2.800
Маск најави тужба против Епл

Најчитани