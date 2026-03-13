Мелони се коцка со референдумот на реформа на судството

Владата на премиерката Џорџа Мелони продолжува со реформа на италијанското судство што би го прецртала балансот на моќ меѓу судиите и обвинителите – и би се вклучила во дебатата на ЕУ за независноста на судството.

Италијанците ќе гласаат за уставната реформа на 22 и 23 март. Додека поддржувачите велат дека промените би го направиле правосудниот систем понепристрасен и би го намалиле ризикот од политички мотивирани гонења, критичарите предупредуваат дека тие би можеле да ја ослабнат независноста на судството.

За Мелони, референдумот би можел да ја наруши перцепцијата за политичка непобедливост околу нејзиното лидерство, според Лоренцо Прељаско, раководител на италијанската агенција за анкети YouTrend.

„Дури и ако поразот не е директно гласање за партиите… губите дел од таа перцепција дека сè што ќе допрете политички се претвора во успех“, изјави Прељаско за „Еурактив“.

Реформата ќе ја промени внатрешната структура на судството, допирајќи до една од најдлабоките линии на пукнатина во модерната италијанска политика: деценискиот судир меѓу десницата и судството.

Мелони се држеше да биде нископрофилна околу гласањето, внимавајќи да не биде премногу тесно поврзана со битка што може да се врати како бумеранг и да ѝ го наруши угледот.

Поразот би можел да го намали и политичкиот авторитет што Мелони го изгради во рамките на ЕУ, каде што се обиде да се позиционира како стабилен играч.

Но, националниот плебисцит еволуираше надвор од гласање за правилата што ги регулираат кариерите и надзорот на судските службеници и во пошироко гласање за доверба кон неа и нејзината влада. Најновите анкети сугерираат дека таа можеби се соочува со првиот голем пресврт на нејзината премиерска функција, исто како што изгледаше дека е во добра форма дома и во Брисел.

Но, со оглед на тоа што последните јавни анкети минатата недела сугерираа дека нејзината страна ќе изгуби со околу пет поени, премиерката сега одлучи да се вмеша подиректно.

Тонот на Мелони беше борбен во четвртокот, бидејќи ја обвини сегашната судска структура за бројни грешки во правдата и ги нарече некои пресуди „надреални“.

Зборувајќи во театарот „Франко Паренти“ во Милано, Мелони ги удвои централните аргументи на нејзината кампања, инсистирајќи дека судиите се неодговорни и надвор од контрола. Таа, исто така, сè повеќе го претставува судството како управувано од левичарски опозициски „фракции“ и ги обвинува судиите дека ја блокираат нејзината клучна цел за сузбивање на нелегалната миграција и криминалот.

„Ако реформата не помине овој пат, веројатно нема да имаме друга шанса. Ќе се најдеме во уште помоќни фракции, уште понебрежни судии, уште понадреални казни, имигранти, силувачи, педофили, дилери на дрога кои ќе бидат ослободени и ќе ја стават вашата безбедност во опасност“, рече таа.

„Кога правдата не функционира, не можете ништо да направите, никој не може ништо да направи“, рече таа. „Освен овој пат“, додаде таа, повикувајќи ги луѓето да излезат и да гласаат подоцна овој месец.

Опозиционерите велат дека овој потег покажува дека владата се плаши од пораз.

„Премиерката, спротивно на нејзината обврска да не ја вклучува владата во референдумот, се фрли со главата напред во кампањата“, рече парламентарецот Алфредо Д’Аторе, висока фигура во опозициската централнолевичарска Демократска партија. „Јасно е дека таа е многу загрижена за резултатот“.

Италијанците добро знаат дека поранешниот премиер Матео Ренци мораше да се повлече по неуспешниот референдум за уставни реформи во 2016 година, но Мелони инсистира дека нема да оди никаде, без оглед на резултатот.

„Нема шанси да поднесам оставка под никакви околности. Сакам да го видам крајот на овој законодавен состав“, рече таа.

Италија и судството

Во земјата, тензиите меѓу судството и политичката власт датираат од скандалот „Чисти раце“ од почетокот на 1990-те.

Огромната антикорупциска истрага откри национален систем на нелегално финансирање на партиите. Тоа доведе до распаѓање на голем дел од политичкиот естаблишмент во Италија и колапс на неколку големи партии, како што се централнодесничарската Христијански демократи и Социјалистичката партија.

Оваа перцепција се интензивираше за време на ерата на поранешниот премиер Силвио Берлускони во првата деценија од 2000-те. Берлускони помина години борејќи се со обвинителите на суд и јавно, зајакнувајќи ги тензиите меѓу делови од политичката класа и судството.

Многу публицираната битка – во десничарските кругови – ја зајакна перцепцијата дека обвинителите имаат прекумерно влијание врз политичкиот живот. Самата Мелони рече дека реформата има за цел да се справи со „идеолошките дегенерации“ на судството, обвинувајќи ги судиите дека ги блокираат владините активности во врска со миграцијата и безбедноста.

За што се работи со реформата?

Италија има систем на кариерни магистрати, кои се регрутираат преку национален испит и обично на почетокот на својата кариера избираат дали да го следат патот на тоа да станат судија или обвинител. Во текот на првите девет години од службата, можно е да се сменат улогите.

Судиите и обвинителите исто така припаѓаат на истото судство и се управувани од истото тело, Вишиот судски совет (ЦСМ).

Во многу други земји, овие улоги се посебни професии, со различни кариерни патеки и одговорни институции. Воведувањето на такво раздвојување е основната цел на владината реформа, при што поддржувачите тврдат дека оваа институционална блискост ризикува да ја поткопа перцепираната неутралност на судиите во кривичните судења.

Реформата би создала две нови тела и би го променила начинот на избор на членовите. Во моментов, 20 од 33-те членови на управното тело се магистрати избрани интерно од судиите. Владата наместо тоа сака да воведе механизам за лотарија, според кој членовите магистрати би биле случајно извлечени од група подобни кандидати. Претседателот на републиката би останал гарант за обете тела.

Друг клучен елемент на реформата е создавањето на Висок дисциплински суд, кој би ги презел дисциплинските овластувања што моментално ги врши управното тело.

Новото тело би се состоело од 15 члена (девет магистрати и шест членови-поротници), при што неколкумина би биле избрани по пат на лотарија, други би биле назначени од италијанскиот претседател на Републиката или би биле избрани од листи подготвени од парламентот.

Владата вели дека сите овие мерки ќе го ослабат влијанието на внатрешните фракции во судството.

Овие организирани групи работат во рамките на Националното здружение на судии, главното професионално тело на судството, и беа обвинети од владата за вршење прекумерно влијание врз изборите и одлуките на ЦСМ.

Во интервју од февруари, министерот за правда Карло Нордио – кој е широко познат како архитект на реформата – го спореди советот со „мафијашки механизам“.

Ризичниот облог на Мелони

Анкетите сугерираат дека исходот останува премногу тесен за да се предвиди, а излезноста веројатно ќе биде одлучувачки фактор на денот на гласањето, што би можело да ги комплицира плановите на владата.

„Се чини дека на десницата ѝ недостасува моментумот потребен за мобилизирање на поддршката за гласањето ‘За’, па затоа играта останува отворена, особено ако излезноста остане ниска“, изјави Прељаско за „Еурактив“. „Ако учеството се зголеми, исходот станува понеизвесен. Во секој случај, тоа не е лесно сценарио за Мелони“.

Прељаско, исто така, посочи на структурен предизвик за централно-десничарската партија, велејќи дека тоа не е „лесен глас“ за електоратот, кој не е навикнат да гласа на референдуми. Овие гласачи, додаде тој, имаат тенденција да се мобилизираат главно кога ќе забележат голем политички интерес.

Помалата излезност би можела да биде во корист на кампот „Не“, чии поддржувачи во моментов изгледаат помотивирани да гласаат, рече тој. (Еурактив, Политико)