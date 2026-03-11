Мелбурн прогласен за најдобар град во светот: Еве што ги воодушевува туристите

Британското списание „Тајм аут“ објави листа на 50-те најдобри градови во 2026 година, а Мелбурн го освои првото место. Тој доби пофалби за својата гастрономска, културна и уметничка сцена.

За да го пронајде победникот, „Тајм аут“ анкетираше околу 24.000 луѓе за тоа каде живеат, врз основа на 44 критериуми – од храна, ноќен живот и култура до прифатлива цена, среќа и атмосфера на градот.

Учесниците беа случајно избрани врз основа на тоа кој е подготвен да пополни анкета на нивната веб-страница. Учествуваа луѓе од 42 јазични области.

„Сместен на реката Јара, која има културно значење за домородните заедници на градот, Мелбурн е дом на сè, од заштитени историски згради (само еден дел од признатата културна сцена на градот, според жителите на Мелбурн) до просперитетна кулинарска сцена (високо оценета од 94 проценти од локалното население) со реномирани ресторани и кулинарски задоволства“, соопшти, меѓу другото, „Тајм аут“.

По Мелбурн на листата следуваат Шангај, Единбург, Лондон, Њујорк, Кејптаун, Мексико Сити, Бангкок, Сеул, Токио… Целосната листа можете да ја видите тука.