Мексико Сити тоне по речиси 25 сантиметри годишно, проблемот е видлив од вселената

Мексико Сити тоне за речиси 25 сантиметри годишно, покажуваат новите сателитски податоци на НАСА. Научниците предупредуваат дека слегнувањето дополнително ја загрозува инфраструктурата и ја продлабочува хроничната криза со водата.

Мексиканскиот главен град и околните градови се изградени на древно езерско дно, што ја прави областа особено ранлива на слегнување. Долгорочното и интензивно пумпање на подземните води, заедно со урбанизацијата, значително го намали капацитетот на водоносниот слој, а градот тоне повеќе од еден век.

Последиците се веќе видливи кај постарите згради и споменици, вклучувајќи ја и Метрополитенската катедрала, чија изградба започнала во 1573 година. Геофизичарот Енрике Кабрал од Националниот автономен универзитет во Мексико изјавил дека овој процес ја оштетува клучната инфраструктура на градот:

„Оштетува дел од критичната инфраструктура на Мексико Сити, како што се метрото, системот за одводнување, водата, системот за вода за пиење, домувањето и улиците. Тоа е многу голем проблем.“

Според новиот извештај на НАСА, земјата тоне во просек за два сантиметри месечно во некои делови од градот, вклучувајќи ја областа на главниот аеродром и споменикот „Ангелот на независноста“. Ова значи дека вкупната годишна стапка на слегнување е околу 24 сантиметри, додека за помалку од еден век паѓањето на земјата надминало 12 метри.

Проценките се базираат на мерења помеѓу октомври 2025 и јануари 2026 година собрани од сателитот NISAR, заеднички проект на НАСА и Индиската организација за вселенски истражувања. Научникот Пол Розен изјави дека технологијата од орбитата дава попрецизен увид во процесите под површината:

„Можете да го видите целиот обем на проблемот.“

Истражувачите очекуваат дека податоците ќе се користат во иднина за подетално следење на поединечните зони, но и за подобро планирање на мерките за ублажување.

Кабрал наведува дека властите претежно го игнорирале проблемот со децении, освен повременото консолидирање на темелите на најважните споменици, но дека по новото влошување на кризата со водата, започнало финансирањето за дополнителни истражувања.