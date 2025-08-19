Меџити и Николоски ги „пеглале“ деталите за Универзитетскиот кампус и паркингот под „Секндербег“

19/08/2025 19:05
Фото: Б. Грданоски

Изградбата на Универзитетскиот кампус „Мајка Тереза“ и подземниот паркинг на плоштадот „Скендербег“ стануваат реалност, тврди првиот вицепремиер Изет Меџити, кој е и актуелен кандидат за градоначалник на Општина Чаир од ВЛЕН.

За овие крупни проекти се обезбедени 65 милиони евра од државниот буџет, а според Меџити, реализацијата на овие проекти ќе започне многу скоро.

„Сè е подготвено за нивниот почеток. Овие инвестиции ќе донесат долгорочни придобивки за студентите, граѓаните и економскиот развој на Скопје. Во таа насока, денес остварив значаен состанок со министерот за транспорт, Александар Николовски, директорот на Инспекторатот за градежништво и претставници на Општина Чаир, каде што се договоривме за конкретните чекори што ќе го обезбедат итното започнување на овие проекти“, се пофали Меџити.

„Благодарение на меѓуинституционалната координација и заедничката посветеност, многу брзо ќе започне теренската реализација на овие проекти од национално и стратешко значење“, додава Меџити.

Поврзани содржини

Дали возачките дозволи издадени од „Супер возач“ во Битола се валидни по забраната од МВР?
Затворската полиција не спроведува затвореници на судење оти нема возила
Ќе се проверува целокупното работење на пет аероклубови, оператори на спортски аеродроми
Државата го доби случајот „Казандол“ вреден 115 милиони евра, соопшти Николоски
Изет Меџити и Орце Ѓорѓиевски заедно во кампања во Чаир. Ќе ги сечат ли јаворите на улицата „Цветан Димов“?
ДИК не го донесе упатството за бројот на советници во советите на општините и Градот Скопје
Министерството за култура  комплетно ги презеде ингеренциите околу изградбата на Универзална
Се чисти коритото на Вардар во Центар, ги потсети ли Тортевски?

Најчитани