Маж уби шестмина во Америка, рани неколкумина

Шест луѓе се убиени во најновото крвопролевање во рурално подрачје во сојузната американска држава Мисисипи во САД:

Властите во округот Тата уапсила маж кого го поврзува со убиствата откако го виделе во возило на пат како пука во луѓето, јави „Дејли меил“.

Еден маж е убиен во продавница, додека жена е пронајдена мртва во својот дом, а нејзиниот сопруг е потешко ранет и е во животна опасност.

BREAKING: Six people are dead in Tate County after a series of shootings in the Arkabutla community. https://t.co/RCN8UnlXHD

