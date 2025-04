MAX&Co. ја претставува пролетната, но и ексклузивната капсулна колекција &Co.LLABORATION во Ramstore Mall

Лоренцо Поссоко, познат по својата работа со врвни музички ѕвезди и светски изданија како The New York Times, Vanity Fair, Rolling Stone US и Highsnobiety, ја носи својата визија директно од светската модна сцена во оваа уникатна соработка.

Со доаѓањето на пролетта, во нашата продавница MAX&Co. во Ramstore Mall – приземје, пристигнаа новите колекции кои ја слават индивидуалноста, припаѓањето и беспрекорниот стил. Покрај редовната сезонска понуда, горди сме што ја претставуваме и ексклузивната &Co.LLABORATION: FOUND FAMILY, капсулна колекција во соработка со реномираниот стилист Лоренцо Посоко.

Инспирирана од духот на „избраните семејства“ – каде што најважно е чувството на припадност – колекцијата нуди „вечни парчиња“ кои ги бришат границите помеѓу класичното и неконвенционалното. Визуелната инспирација доаѓа од модните едиторијали од 90-тите години, со акцент на минимализмот, чистите линии и унисекс дизајн кој го надминува времето и половите.

Колекцијата вклучува елегантни фустани, блузи, здолништа и кожни чанти – сите достапни ексклузивно во нашата продавница во Ramstore Mall, приземје.

Ве покануваме да ја откриете капсулната колекција што внесува светски моден дух во Скопје!

Комерцијален текст