Масовна сообраќајна несреќа во Висконсин: Се судрија 100 возила, камиони се во пламен

Во Висконсин, држаава во САД, дојде до сообјаќајна несреќа на сообраќајницата I94.

До судар на 100 возила, како товарни, така и патнички автомобили, дошло во округот Џексон.

Како што пишуваат медиумите, повеќе камиони се во пламен, а многу автомобили се заглавени под приколки на други возила.

Massive crash involving over 100 vehicles on I-94 in Wisconsin

Multiple semi-trucks are on fire and cars have been pinned under semis. pic.twitter.com/Ox9Iyfm9lF

— RT (@RT_com) December 23, 2021