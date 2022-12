Масивен руски ракетен бараж на Украина од 120 крстосувачки ракети и дронови

Повеќе региони на Украина, вклучително и нејзиниот главен град, се соочија со масовен руски ракетен напад во четвртокот, најголемиот бран напади во последните неколку недели насочен кон електрани и друга критична инфраструктура за време на замрзнатото време.

Претседателскиот советник Михаило Подољак тврди дека биле истрелани повеќе од 120 проектили.

Противвоздушната одбрана во Миколаев и Одеса, наводно, била успешна во соборувањето на дел од баражот. Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, изјави дека се знае дека три лица се повредени во главниот град на земјата, меѓу кои и едно 14-годишно девојче. Две лица биле спасени од приватна куќа која била погодена од урнатини.

Имаше широко распространети извештаи за прекини на електрична енергија, бидејќи жителите во градовите низ Украина беа предупредени да останат во засолништа за воздушни напади, да ги полнат своите уреди и да складираат вода каде што е можно. Известено е дека градот Лавов бил 90% без електрична енергија како резултат на нападите. Експлозии имаше и во Харков. Имаше непотврдени извештаи за лансирање на беспилотни летала во Киев од правец на Белорусија.

Нападот беше критикуван од британската амбасадорка во Украина, Мелинда Симонс, која рече дека дејствијата на Русија покажуваат „Русија не сака мир со Украина, Русија сака потчинување на Украина“.

Украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба го опиша последниот бран руски ракетни напади како „бесмислено варварство“.

„Бесмислено варварство. Ова се единствените зборови што ми паѓаат на ум кога гледаме дека Русија лансираше уште еден ракетен бараж врз мирните украински градови пред Нова година“, напиша Кулеба на Твитер, додавајќи дека не може да има „неутралност“ пред таквите напади.

Сирените за воздушен напад одекнаа низ целата земја. Началникот на украинската војска, генерал Валериј Залужњи, рече дека прелиминарните податоци покажуваат дека Русија истрелала 69 проектили врз енергетски објекти, а украинските сили собориле 54 од нив.

Русија испрати експлозивни беспилотни летала во одредени региони во текот на ноќта пред да го прошири баражот со „воздушни и морски крстосувачки ракети лансирани од стратешки авиони и бродови“ во утринските часови, објави украинското воздухопловство.

Украинските сили тврдат дека во текот на ноќта биле уништени 11 беспилотни летала „Шахед“, кои биле лансирани од источниот правец.

„Непријателот ја нападна Украина со крилести воздушни ракети од стратешки бомбардери од областа Волгодонск, Ростовска област и северната област на Каспиското Море, како и со крилести ракети од бродовите во Црното Море.

Вкупно, според прелиминарните податоци, окупаторските трупи употребиле 69 проектили. 54 непријателски крилести проектили беа уништени од силите и средствата на воздухопловните сили, во соработка со другите компоненти на одбранбените сили на Украина“.

Missiles flying over Kyiv. 15 shot down as of now. pic.twitter.com/bms0ctU88v

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 29, 2022