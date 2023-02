Марк Ентони  e најпродаваниот салса изведувач досега – еве дали е побогат од неговата поранешна Џеј Ло?

САД– Како успешен пејач-текстописец и актер, нето вредноста на Марк Ентони не останува незабележана. Пејачот на „Vivir Mi Vida“ има добро воспоставена кариера што го става на мапата за секој албум што ќе го објави.

Растејќи во Њујорк и одејќи низ градот како сесиски вокал, Ентони си постави име со својата единствена уметност. Неговиот прв англиски албум „Марк Ентони“ дебитираше на 8-то место на Билборд 200 во 1998 година, а само шест недели подоцна стана платинест. На крајот, таа беше сертифицирана за тројна платина, а песната „I Need To Know“ беше номинирана за наградата Греми за најдобра машка поп вокална изведба.

Која е нето вредноста на Марк Ентони?

Нетото богатство на Марк Ентони се проценува на околу 80 милиони долари, според Celebrity Net Worth.

Роден како Марко Антонио Муњиз по познатиот мексикански пејач, направи пресврт со салса музиката и на крајот стана еден од најпродаваните тропски салса изведувач на сите времиња откако ги објави своите први три салса албуми помеѓу 1993 и 1997 година со Otra Nota, Todo a Su Tiempo и Contra Ла Кориенте. Трикратниот Греми и седумкратниот латино добитник на Греми има продадено повеќе од 30 милиони албуми ширум светот.

Заедно со музиката, Ентони ги усоврши своите актерски способности кога глумеше во филмот Hackers во 1995 година. Тој имаше улога во драмата на Мартин Скорсезе од 1999 година, Bringing Out the Dead, а во 2001 година, заедно со Салма Хајек, беше во филмот „In the Time of the Butterflies“. Тој, исто така, глумеше во претставата на Бродвеј во 1998 година наречена The Capeman, каде што се запозна со една од неговите сопруги Џенифер Лопез.

Ентони, исто така, ја основаше Фондацијата Maestro Cares во 2012 година во партнерство со претприемачот Хенри Карденас. Фондацијата им помага на сиропиталиштата ширум светот. Според страницата, Ентони ја создал фондацијата „со намера да се справи со станбените, академските и здравствените предизвици со кои се соочуваат децата сирачиња секој ден во земјите во развој на Латинска Америка“. Тие го отворија сиропиталиштето Нињос де Кристо во Ла Романа, Доминиканска Република на 2 април 2014 година, обезбедувајќи дом за повеќе од 150 деца. Во април 2015 година, фондацијата ги отвори вратите на домот Monseñor Victor Tamayo во Баранкила, Колумбија

Во 2015 година ја основа Магнус Медиа. Компанијата има оперативни единици кои вклучуваат компанија за управување со уметници, музичко издаваштво, создавање дигитална содржина, филм и телевизија, музичка етикета, спортски оддел и маркетинг практика насочена кон забава, фокусирана на искористување на моќта на врвните латино креатори на содржини во САД и ширум светот.

Во 2018 година, тој купи замок во Флоридијан за 19 милиони долари од наследничката на румот Хилда Марија Бакарди, правнука на основачот на Бакарди, Факундо Бакарди Масо. Во 2021 година, тој си замина со профит од 3,4 милиони долари откако ја продаде вилата.

Една од познатите врски на Марк Ентони беше со колешката од Њујорк, Џенифер Лопез. Во книгата Вистинска љубов на Џеј Ло, пејачката откри дека Марк Ентони и рекол: „Еден ден ќе ми бидеш жена“. Двајцата наводно се забавувале на почетокот на 2000-тите, но ништо сериозно не произлегло од тоа. Тие исто така соработуваа на првиот албум на Џеј Ло со песната „No Me Ames“ во 1999 година. Двојката повторно се обедини во 2004 година и тајно се венчаа во јуни истата година.

Во 2008 година, брачната двојка ги пречека своите близнаци – Еме Марибел Муниз и Максимилијан Дејвид Муниз. За жал, бракот на Џеј Ло и Марк не траеше. Двојката објави дека се разделуваат во јули 2011 година, велејќи во тогашната изјава: „Ова беше многу тешка одлука. Дојдовме до пријателски заклучок“. Марк беше тој што на крајот поднесе барање за развод од Џен во 2012 година, наведувајќи ги „непомирливите разлики“ во тоа време.

Спогодбата за развод вклучуваше дека Ентони ќе го добие физичкото старателство над нив седум дена месечно. Судските документи детализираат како бившите ќе го поделат старателството над децата на училишни одмори, родендени и празници, вклучувајќи Божиќ, Денот на благодарноста и Ноќта на вештерките. Двојката, исто така, се согласи да ги заштити близнаците од упадот на папараците и да се погрижи тие „да не бидат изложени на несакан публицитет“.

Ентони, исто така, се ожени со Шенон Де Лима во ноември 2014 година. Поранешната двојка се запозна на гала вечерта на Латино Греми во 2011 година и се забавуваа три години пред да се венчаат во 2014 година. Две години од нивниот брак, нивната врска беше завршена и тие се разведоа.

Марк Ентони и Мис Универзум Парагвај Надија Фереира се венчаа на 28 јануари 2023 година според Hola! Меѓу гостите кои присуствуваа на венчавката во Мајами беа Дејвид и Викторија Бекам, Салма Хајек, Лин-Мануел Миранда и Луис Фонси, според медиумот. Ромео Сантос, Малума, Марко Антонио Солис и братот на Ентони, Биграм Зајас служеа како сведоци.