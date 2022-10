Марго Роби e најплатена актерка во 2022 година благодарение на овие филмови

САД- Марго Роби е номинирана за Оскар, поранешна ѕвезда на сапунска опера и супернегативка на DC како Харли Квин во Birds of Prey. Нејзината сестрана кариера ја направи една од најбараните актерки во Холивуд. Што друго се бара? Нето вредноста на Маргот Роби.

Австралиската актерка глуми како дел од ансамблот во комедијата со мистерија-трилер Амстердам во режија на Дејвид О. Расел. Роби ја игра Валери, медицинска сестра, која заедно со нејзините пријатели Др. Берт Берендсен (Кристијан Бејл) и адвокатот Харолд Вудсман (Џон Дејвид Вашингтон), се заплеткуваат во заговор за убиство на американскиот сенатор Бил Мекинс во 1933 година.

Голем дел од финансискиот успех и успехот во кариерата на Роби може да се припише на нејзината амбиција. „Мажите можат да бидат амбициозни и да бидат пофалени за тоа, додека жените можат да бидат амбициозни и да се сметаат за кучка“, рече таа за Денот на жената во 2020 година. .“

Но, пред Birds of Prey, пред нејзините номинации за Оскар за Bombshell and I, Tonya, и пред вревата од холивудските ветерани како Бред Пит, Мартин Скорсезе и Леонардо ди Каприо, Роби беше ѕвезда во сапуницата на австралиската сапуница Neighbors. Па, како таа отиде од овде до таму? И што прави таа за нејзините филмови?

Колкава беше платата на Марго Роби во Амстердам?

На Роби, наводно, ѝ биле платени 5 милиони долари за улогата на медицинската сестра, Валери, во Амстердам, додека Кристијан Бејл добил 10 милиони долари за улогата на д-р Бурт Беренсен. Бејл е веројатно поголемата ѕвезда, но не со значителна разлика. За улогата на Џон Дејвид Вашингтон како адвокат Харолд Вудсман, тој доби плата од 800.000 долари. Роби рече дека има дел од нејзиниот лик од Амстердам со кој таа навистина се идентификувала. „Исто како Валери, запознав двајца од моите најдобри пријатели во Белгија и се омажив за еден од нив“, изјави таа за Collider, во врска со нејзиниот сопруг Том Акерли, со кој се венчаше во 2017 година.

Колкава беше платата Марго Роби во Барби?

Нејзината улога на пластичната фантастична Барбика во мошне очекуваниот филм заедно со Рајан Гослинг ја направи Роби најплатената актерка во 2022 година, објави Variety. Двете главни ѕвезди добија плата од 12,5 милиони долари во филмот во режија на Грета Гервиг – значајно затоа што еднаквоста во платите е прашање што преовладува во Холивуд уште од почетокот на времето, но сомнително затоа што Роби е Барби, а Гослинг го игра нејзиното момче Кен. Зарем не треба да се плати повеќе?

Која беше платата на Марго Роби во Birds of Prey?

Variety објави дека Роби заработил помеѓу 9-10 милиони долари за Birds of Prey. За споредба, Хоакин Феникс заработи 4,5 милиони долари за Џокер, а Гал Гадот заработи 10 милиони долари за Wonder Woman: 1984, кој излегува во мај 2020 година. Иако Birds of Prey не е дел од главниот филмски универзум на DC, од 9 до 10 милиони долари се уште многу од платата на Роби. Една од причините за нејзината висока плата е тоа што Роби беше продуцент на Birds of Prey, што би и дало дополнителна заслуга покрај нејзината улога на екранот.

Која беше платата на Маргот Роби „Волкот од Волстрит“?

Обожавателите на Роби ќе се сеќаваат дека нејзината прва голема филмска улога беше во 2013 година во „Волкот од Вол Стрит“, каде што ја играше Наоми Лапаља. Филмот го режираше Мартин Скорсезе, а Роби глумеше покрај Леонардо ди Каприо. Иако беше во австралиската сапуница „Соседи“ и во краткотрајното ТВ шоу „Пан Ам“, „Волкот од Волстрит“ се смета за голем успех на Роби на меѓународно ниво. Сепак, таа направи само мал дел од она што го прави денес. Известено е дека Роби заработил само 347.000 долари за филмот, што не е лошо за новата актерка, но е многу помалку од она што таа го заработува за Birds of Prey. (Сепак, бројот е повеќе од она што го направи нејзиниот колега Џона Хил. Актерот откри во шоуто Хауард Стерн дека заработил 60.000 долари за филмот само откако ја прифатил првата понуда од филмот и не преговарал.) По Волкот, Маргот платите се зголемија за филмовите, како Z од 2015 година за Захарија и Suite Française.

Како инаку Марго Роби заработува пари?

Заедно со Wolf и Birds of Prey, Роби глуми во блокбастери како Suicide Squad (претходникот на Birds of Prey), The Legend of Tarzan и Goodbye Christopher Robin. Таа, исто така, има две номинации за Оскар: една за најдобра актерка за 2018 година I, Tonya и една за најдобра споредна женска улога за Bombshell од 2020 година. Заедно со нејзината актерска кариера, Роби беше и заштитно лице на Келвин Клајн и Шанел, како и глумеше во реклама за Nissan, што само ја зголемува нејзината висока нето вредност.

Како Марго Роби ги троши парите?

Во интервју за Elle UK, Роби откри на што ја потрошила својата прва плата. „Кога стигнав во Њујорк за прв пат, ја зедов мојата прва плата, влегов директно во Тифани на Петтата авенија и купив додаток што стои на мојата нараквица. Тоа беше најдоброто чувство досега. Ја добив мојата мала сина кутија и ја заработив самата“, рече таа.

Чувствителноста на Роби за пари е и причината зошто таа реши да не оди на правен факултет откако завршила колеџ на 17 години. „Решив дека не сакам да трошам пари што ги немам, на тема што не сакав да ја работам, само за да бидам враќање на долгот до крајот на мојот живот. Зошто да се придржувате до тоа невидливо правило?“ таа изјави за Гардијан во 2018 година.

Која е нето вредноста на Марго Роби?

Според Celebrity Net Worth, Роби вреди 26 милиони долари. Веб-страницата исто така објави дека актерката заработила 24 милиони долари помеѓу 2018 и 2019 година за „различни потфати", кои вклучуваат нејзини филмови и работа со брендови.