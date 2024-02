Мараја Кери се враќа со концерти во Лас Вегас, еве што ќе слави 

Лас Вегас– Мараја Кери се упатува кон градот на гревот!

пејачката на „Always Be My Baby“ (54) објави дека се враќа во Лас Вегас за Mariah Carey: The Celebration of Mimi Live in Las Vegas at Dolby Live во Парк МГМ.

Настапите, кои ќе се одржат на 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26 и 27 април, ќе ја прослават годишнината од албумот на Кери The Emancipation of Mimi и ќе бидат вклучени омилените фановите од албумот, како и други хитови.

Билетите ќе бидат пуштени во продажба на 10 февруари.

Кери и Live Nation Лас Вегас ќе донираат 1 долар од секој купен билет на Mariah Carey: The Celebration of Mimi Live in Las Vegas at Dolby Live at Park MGM на фондацијата Мараја на The Fresh Air Fund.

Ова ќе биде третата резиденција на поп-ѕвездата. Во 2015 година, таа го лансираше #1 до Infinity, во кој беа вклучени сите 18 од американскиот бр. 1 синглови, во Колосеумот во Палатата Цезар. Потоа, во 2018 година, таа се врати за The Butterfly Returns.

Кери го издаде The Emancipation of Mimi, нејзиниот 10-ти студиски албум, во април 2005 година, со хитови како „We Belong Together“ и „Shake It Off“. Продаде шест милиони примероци во САД, само – 10 милиони на глобално ниво. Исто така, го заработи статусот R&B икона со 10 номинации за Греми.

„Во однос на тоа што има огромни хитови, [Еманципацијата на Мими] дефинитивно беше многу успешен албум, така што луѓето реагираа како: „Тоа е повратнички албум“, изјави Кери за Билборд во 2020 година.

Кери, исто така, објасни дека албумот и неговиот успешен прием го направија посебен дел од нејзината кариера, па дури и помогнаа да придобие многу нови обожаватели.

„На тоа гледам како на многу важен период во мојата кариера, многу значаен период за мене како уметник“, рече таа. „Беше убаво да се чувствуваш триумфално кога беше успешно како што беше. Знам дека многу луѓе ме запознаа и од тој албум. Затоа, би сакал луѓето да уживаат во музиката од тој албум. Се надевам дека тоа ги прави луѓето да се чувствуваат добро. Тоа е целта“.