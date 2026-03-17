Манфред Вебер во тесно: Канцеларот Мерц го обвини дека шурува со крајната десница

Германскиот канцелар Фридрих Мерц предупреди дека Манфред Вебер „сноси одговорност“ по извештаите дека пратениците од централно-десничарската и крајно-десничарската групација можеби се координирале за гласање за миграцијата во Европскиот парламент.

Забелешките следат по наодите на германската новинска агенција ДПА дека десничарските и крајно-десничарските пратеници наводно разговарале за нивната поддршка за амандманите на предлогот за миграција во WhatsApp групите пред гласањето.

Според извештаите, размените наводно се случиле пред клучното гласање во Комитетот за граѓански слободи на Европскиот парламент и можеби се случиле со знаење или одобрение на Вебер.

Вебер рече дека не бил свесен дека членовите на неговата група се дел од чет група со АфД и други десничарски партии, во коментарите за германските медиуми за време на викендот.

Зборувајќи во Берлин заедно со холандскиот премиер Роб Јетен, Мерц ги осуди она што ги опиша како „очигледни настани на ниво на персоналот“ поврзани со гласањето минатата недела во Комитетот за граѓански слободи на парламентот.

„Манфред Вебер сега сноси одговорност за ова“, рече канцеларот.

Минатиот понеделник, комитетот ЛИБЕ на Европскиот парламент одобри измени во нацрт-законот за враќање на мигрантите, поднесен од пратениците од Европската народна партија (ЕПП). Амандманите беа усвоени со поддршка од Европските конзервативци и реформисти (ECR), крајнодесничарските Патриоти за Европа и Европа на суверени нации.

Наводната координација предизвика критики бидејќи соработката со крајнодесничарските партии долго време се сметаше за политички табу во Германија, со оглед на повоениот политички консензус во земјата. Можноста дека групата на ЕПП, доминирана од Германија, може да соработува со такви партии во Брисел, предизвика дебата и во Германија и низ институциите на ЕУ.

И високиот социјалистички европратеник Рене Репаси бара од лидерот на ЕПП, Манфред Вебер, да ја објасни соработката на неговата партија со крајнодесничарските пратеници.

„Топката сега е во таборот на Вебер“, изјави Репаси, кој е шеф на германската социјалистичка делегација, за „Еурактив“, велејќи дека Вебер сега мора јасно да разјасни дали соработката со крајнодесничарските групи ја одразува политичката стратегија на ЕПП.

За Репаси, епизодата одразува поширок тренд во парламентот, тврдејќи дека ЕПП можеби „претерала“ потпирајќи се на менување на мнозинствата со десничарските и крајнодесничарските групи.

„Не сум запознаен со овие чет групи на персоналот, ниту пак сум ги овластил“, изјави Вебер за германскиот весник „Билд“.

Сепак, Репаси рече: „Со овие откритија, сега имаме доказ дека постоела некаков вид соработка, дури и од структурирана природа“.

„Тој може или да каже дека не може да ги контролира сите, или јасно да стави до знаење дека постои строга политика на никаква соработка и дека она што се случило било погрешно“, рече тој, додавајќи дека инцидентот треба да има „внатрешни последици“.

Тој тврдеше дека јасен одговор од Вебер би бил неопходен и за Германија, со оглед на договорот за владејачка коалиција, кој ја исклучува соработката со крајно десничарските партии на кое било политичко ниво.

Според Репаси, едноставното наведување дека таквата соработка нема да се случи повторно не би било доволно. „Тоа би било само реторика“, додаде тој.