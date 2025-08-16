Манасиевски: СДСМ си го плаќал идеологот Фрчкоски со 200 илјади евра преку Еразмус +

Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ, на денешната прес конференција обвини дека СДСМ „си го плаќал идеологот Фрчкоски со 200 илјади евра преку Еразмус +“, прашувајќи -уште ли одработува за овие пари?

-Еразмус + на Лидија Димова и Зоран Заев дале 200 илјади евра на проект на кој конкурирал Фрчкоски. Каде е сега тој?, рече на прес-конференција Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ.

Фрчкоски со години е најгласен протеже на СДС, тој ги изнесува на површина работите кои СДС ги мисли, а не сака јавно да ги каже. Секогаш кога треба некој да се извреѓа, да се нападне или да се шиканира, тука е Фрчкоски.Ова е начинот на кој СДС ја користел Еразмус +. Плаќани биле судии, професори, и квази експерти, порача Манасиевски.