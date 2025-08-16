Манасиевски: СДСМ си го плаќал идеологот Фрчкоски со 200 илјади евра преку Еразмус +

16/08/2025 13:17

 Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ, на денешната прес конференција обвини дека СДСМ „си го плаќал идеологот Фрчкоски со 200 илјади евра преку Еразмус +“, прашувајќи -уште ли одработува за овие пари?

-Еразмус + на Лидија Димова и Зоран Заев дале 200 илјади евра на проект на кој конкурирал Фрчкоски. Каде е сега тој?, рече на прес-конференција Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ.

Фрчкоски со години е најгласен протеже на СДС, тој ги изнесува на површина работите кои СДС ги мисли, а не сака јавно да ги каже. Секогаш кога треба некој да се извреѓа, да се нападне или да се шиканира, тука е Фрчкоски.Ова е начинот на кој СДС ја користел Еразмус +. Плаќани биле судии, професори, и квази експерти, порача Манасиевски.

Поврзани содржини

Бујар Османи во Чаир, ќе пишува програма на терен
Денеска ќе се оддржи осумнаесетиот „Марш на ангелите“ во Кочани
СДСМ ги нарече „филмови за Нетфликс“ тврдењата на Мицкоски за раст на платите од 13 отсто
Четири минути откако ja почнаа вонредната седница, пратениците отидоа на пауза
ВРЕДИ: Европскиот фронт на ДУИ се распаѓа
ДОМ разочаран поради „грубите политички манипулации“ со независните кандидати ожници на партиските монополи
Пратениците денес гласаат за козметичката измена околу учеството на независните
Независните кандидати наместо од еден отсто, треба да соберат потписи од 0,95 проценти од запишаните избирачи во ИЕ, за решението ќе се гласа утре во Собрание

Најчитани