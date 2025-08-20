Малезиска држава воведува 2 години затвор за муслиманите кои ќе ги пропуштат петочните молитви

Муслиманите во малезиската држава Теренгану кои ќе ја пропуштат Џумата, задолжителната петочна молитва во џамија, без основана причина ризикуваат парична казна до 3.000 малезиски рингити (околу 590 евра), затворска казна до две години или и двете, откако стапи на сила Законот за шеријатски прекршоци од 2016 година.

Шефот на Државната канцеларија за информации, проповедање и зајакнување на шеријатот, Мухамед Калил Абдул Хади, рече дека претходно само оние кои пропуштиле три последователни џума можеле да бидат казнети, додека сега ќе се санкционира едно неоправдано отсуство.

„Ова предупредување е важно бидејќи Џумата не е само религиозен симбол, туку и израз на послушност кај муслиманите. Казната ќе се применува само како последно средство, ако предупредувањата бидат игнорирани од оние кои ја занемаруваат оваа обврска“, изјави тој за весникот „Берита Хариан“.

Тој додаде дека во дворовите на џамиите ќе бидат поставени постери за да ги потсетат верниците на обврската да присуствуваат на петочните молитви.

„Едукација и зачувување на достоинството на исламот кај младите“

Кампањата, нагласи тој, има за цел и подигање на јавната свест за законот што веќе е на сила во Теренгану. Тој ги повика муслиманите да го прифатат спроведувањето на законот како обид за едукација и зачувување на достоинството на исламот, особено кај младите.

„Мерки за спроведување можат да се покренат врз основа на извештаи од граѓани или преку патроли и заеднички акции од страна на службеници на Исламскиот оддел на Теренгану (JHEAT) и локалните власти“, рече тој.

Законот беше донесен во 2016 година и вклучуваше измени во одредбите што се однесуваат на шеријатските прекршоци, како што се непочитување на Рамазан или вознемирување на жени на јавни места.

Претходно, пропуштањето на петочните молитви беше казниво со затвор до шест месеци или парична казна до 1.000 рингити (околу 200 евра).

Двоен правен систем на Малезија

Малезија, претежно муслиманска земја, има двоен правен систем – исламот е официјална религија, но паралелно функционира и граѓанското право. Шеријатските судови имаат надлежност за лични и семејни прашања за муслиманите, кои сочинуваат околу две третини од 34-те милиони жители на земјата.

Пан-малезиската исламска партија (ПАС), која владее со Теренгану, се стреми да ја заостри религиозната контрола во четири од 13-те држави на Малезија што ги управува. Партијата ги држи сите 32 места во законодавното собрание на Теренгану, без членови на опозицијата.

Во 2021 година, соседната држава Келантан се обиде да го прошири својот шеријатски казнен законик за да вклучи дела како што се содомија, инцест, коцкање, сексуално вознемирување и сквернавење на места за богослужба.

Во 2024 година, Федералниот суд на Малезија ги поништи овие закони, прогласувајќи ги за неуставни, предизвикувајќи масовни протести од страна на поддржувачите на ПАС, кои побараа заштита на шеријатскиот закон.