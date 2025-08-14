Македонската градежна оператива со помалку договорени и извршените работи во странство

14/08/2025 16:45

Македонската градежна оператива во првите шест месеци од годинава извршила градежни работи во странство во вкупна вредност од 33,71 милиони денари што е за 68,2 отсто помалку во споредба со истиот период од минатата година.

Вкупната вредност, пак, на договорените градежни работи во странство во првите шест месеци од 2025 година изнесува 61,78 милиони денари и е за 70,7 отсто помалку во споредба со истиот период лани. 

Според податоците на Државниот завод за статистика, најмногу договорени и извршени градежни работи има во Германија по што следат Црна Гора, Бугарија, Србија, Чешка, БиХ, Албанија и Данска.

