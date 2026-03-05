Македонија назадуваше за две места на ФИБА ранг-листата

05/03/2026 16:31

Меѓународната кошаркарска федерација (ФИБА) ја објави најновата ранг-листа на машките сениорски репрезентации.

Репрезентацијата на Македонија, по двете победи над Луксембург и Азербејџан во претквалификациите за Евробаскет 2029, назадуваше за две позиции, односно моментно се наоѓа на 62. позиција со 220 поени.

Соединетите Американски Држави се на првото место со 893,8 поени, додека Германија го задржа второто место со 817,2 поени.

Немаше промени во ТОП 10 најдобри репрезентации во светот, редоследно од третото до 10 место се наоѓаат Србија, Франција, Канада, Австралија, Шпанија, Аргентина, Литванија и Бразил.

Најголем скок има репрезентацијата на Мадагаскар од девет места и сега е на 94. место.

