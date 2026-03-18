МААЕ: Проектил погоди објект во близина на нуклеарната централа „Бушер“ во Иран

18/03/2026 20:25

 Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) денеска потврди дека зграда лоцирана на само 350 метри од нуклеарниот реактор во централата „Бушер“ во Иран била погодена и целосно уништена од ракета, но нагласи дека самиот реактор останал неоштетен.

Генералниот директор на МААЕ, Рафаел Гроси, соопшти дека при нападот нема повредени меѓу персоналот на централата и дека не се забележани оштетувања на клучната нуклеарна инфраструктура. Инцидентот предизвика загриженост поради непосредната близина на воените дејствија до нуклеарниот објект, што претставува висок ризик за нуклеарната безбедност во регионот.

Иранските власти и МААЕ продолжуваат внимателно да ја следат состојбата во „Бушер“ додека воените дејствија во земјата и понатаму ескалираат. 

