Луј Витон ја лансира својата прва колекција шминка

Пo повеќе од еден век постоење, модната куќа Луј Витон влегува во светот на декоративната козметика, во соработка со шминкерката Пет Мекграт, која самата има своја линија шминка. Колекцијата се вика La Beauté и вклучува кармини, балсами и сенки за очи. Ќе биде во продажба од 29 август.

Производи за усни

Кармините го сочинуваат најголемиот дел од колекцијата, а ќе бидат понудени во дури 55 нијанси. Имено, бројот 55 изразен со римски броеви е LV, што го симболизира брендот. Кармините ќе бидат достапни во кремасто-сатенски и кадифено-мат завршетоци. Формулите се збогатени со природни цветни восоци, шi путер и хијалуронска киселина.

Заедно со кармините, има и 10 сјајни балсами кои ги негуваат усните, а секој производ е збогатен со уникатен мирис создаден од парфимерот Жак Кавалиер Белетруд во соработка со Мекграт.

Сенки за очи со потпис на Пет Мекграт

Колекцијата содржи и осум палети на сенки за очи, секоја со четири нијанси. Палетите содржат три носливи, секојдневни бои и една впечатлива, впечатлива нијанса. Сенките за очи ќе бидат достапни во мат и светкави завршетоци.

Дизајн и одржливост

Пакувањето е дизајнирано од индустрискиот дизајнер Константин Грчиќ со цел да биде безвременско и одржливо. Кармините и балсамите доаѓаат во пакувања што може да се полнат. Заедно со колекцијата за шминка, Луј Витон лансира и нова козметичка кутија и специјални торбички за шминка.

Кармините и балсамите ќе се продаваат по малопродажна цена од околу 140 евра (60 евра за полнење), а палетата на сенки за очи ќе се продава по малопродажна цена од околу 220 евра.