„Луфтханза“ воведува подобри услуги на долгите летови, но крати на кусите

Германската авиокомпанија Луфтханза воведува подобрени услуги на летовите на долги релации во својата понуда, обидувајќи се да привлече патници на овие летови во период на оперативни тешкотии и тензии со вработените, додека на летовите на кратки и средни релации одлучи да намали одредени услуги.

Оваа година, авиокомпанијата има намера да инвестира повеќе од 70 милиони евра во подобрување на овие услуги, изјави извршниот директор на Луфтханза ерлајнс, Јенс Ритер.

Авиокомпанијата ќе им понуди нови менија на патниците во бизнис класата и поголема флексибилност при нарачување втор оброк во кое било време за време на летовите на долги релации. Патниците со билети за премиум економска класа ќе имаат поширок избор на пијалоци и почеста услуга со пијалоци.

Во економската класа, Луфтханза ќе воведе комплети за пријатен лет, во кој патниците ќе добиваат маски за спиење и чепови за уши. Авиокомпанијата, исто така, значително ќе го прошири својот избор на пијалоци, а на летови подолги од 10 часа ќе понуди три опции за топол оброк наместо претходните две. Компанијата ќе воведе нов прибор за јадење во сите класи.

Компанијата воведува промени во своите услуги на долги релации поради растечките предизвици. Конфликтот на Блискиот Исток ја зголеми цената на горивото за авиони повеќе од двојно, а експертите предупредуваат на можни недостатоци во текот на летната сезона. Во исто време, тензиите меѓу Луфтханза и нејзините вработени ескалираа во април, а штрајковите на пилотите и кабинскиот персонал го нарушија работењето на авиокомпанијата во годината на стогодишнината од нејзиното основање.

Како резултат на тоа, Луфтханза објави предвремено затворање на својата регионална подружница СитиЛајн. Преговорите за решавање на спорот околу платите со пилотите и кабинскиот персонал сè уште се во тек.

Од друга страна, Луфтханза одлучи да намали одредени услуги на летовите на кратки и средни релации. На пример, ќе го укине бесплатниот рачен багаж.

Новововедениот основен билет за економска класа ќе вклучува само еден мал личен багаж, како што е чанта или ранец за лаптоп. Намалената понуда ја доближува Луфтханза до конкурентите како што се Ер Франс и нискобуџетните превозници, вклучувајќи ги Рајанер и ИзиЏет.