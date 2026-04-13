Лоши вести за туристите: Европска земја изгласа воведување патарина за минување низ неа

Швајцарскиот парламент даде силна поддршка за воведување нова транзитна такса за возачите кои само минуваат низ земјата, без запирање. Во Националниот совет, предлогот беше поддржан со 173 гласа „за“ и 13 „против“, а откако Советот на државите веќе даде зелено светло, мерката за прв пат доби јасно политичко мнозинство во двата дома.

За милионите туристи кои патуваат од Германија до Италија преку Швајцарија секоја година, ова би можело да значи значително повисоки трошоци. Сегашната вињета повеќе нема да биде доволна – во иднина, должината на престојот и целта на патувањето исто така ќе играат важна улога. Ова значи дека возачите кои влегуваат во Швајцарија наутро и излегуваат истиот ден на друга граница би можеле автоматски да платат дополнителна такса.

Новата такса би била околу 21 швајцарски франк, или приближно 23 евра по поминување.

Најпогодени рути кон Италија и јужна Франција

Оваа мерка особено би влијаела на патниците од југозападна Германија кои патуваат до нивните омилени летни дестинации преку швајцарските алпски коридори. Меѓу најважните сообраќајни рути што би биле опфатени се рутата преку Готар кон езерото Гарда и Ломбардија, преку Сан Бернардино кон езерото Комо, преку Симплон кон Пиемонт и Лигурија и преку Големиот Сен Бернар кон долината Аоста.

Можната нова регулатива би вклучувала патувања преку областа на Женева кон Азурниот Брег и Прованса.

Притисокот од транзитниот сообраќај на швајцарските алпски патишта е едно од најважните политички прашања во таа земја со години. Околу 90 проценти од сите денови со сообраќаен метеж се евидентирани помеѓу Велигден и октомври – токму во периодот кога голем број туристи од северна Европа се упатуваат кон Медитеранот.

Се проценува дека приближно една третина од сообраќајот низ Алпите е составен од транзитни патници – оние кои само поминуваат низ Швајцарија, не трошат пари во земјата, а во исто време ја оптоваруваат инфраструктурата и создаваат метеж во тесните алпски долини.

Структурата на овој сообраќај е исто така особено значајна. Дури 87 проценти од сите патувања се за одмор и одмор. Со други зборови, системот не е првенствено оптоварен од работници или товарен транспорт, туку главно од туристи на пат кон места за одмор.

Локалните жители го носат товарот

Региони како што е кантонот Ури, кој се наоѓа на рутата Готхард, се особено погодени. Таму, жителите со години трпат долги редици, пренасочување на сообраќајот низ помалите градови, бучава и издувни гасови, иако имаат мала или никаква корист од таков транзит.

Новата патарина треба да влијае на шпицот на сообраќајот и да пренасочи дел од транзитниот сообраќај кон други времиња или алтернативни рути.

Планот, исто така, предвидува можност за флексибилно наплата. Ова значи дека возачите кои патуваат во шпицот – на пример, во петок навечер пред летните одмори – би можеле да платат повеќе од оние кои патуваат надвор од шпицот. Таквиот модел не само што би имал фискална цел, туку и јасна транспортна функција: да ги охрабри патниците да ги избегнуваат најкритичните часови.

Откако федералната влада ќе подготви конкретен предлог, тој ќе се врати во парламентарна процедура. Доколку е потребна уставна промена за имплементација, швајцарските граѓани ќе го имаат последниот збор на референдум.

Дотогаш, транзитот низ Швајцарија ќе остане регулиран според сегашните правила. Сепак, секој што планира патување преку Готхард во наредните лета треба внимателно да ги следи понатамошните случувања.