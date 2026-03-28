Локални врнежи од дожд, снег на планините и пад на температурите

Времето денеска ќе биде променливо облачно со локални врнежи од дожд со послаб интензитет и услови за изолирана појава на ретки грмежи. На некои од повисоките места врнежите ќе бидат од дожд и снег, а на планините од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Минималната температура ќе се движи во интервал од -1 до 5 степени, а максималната од 8 до 16 степени.

Во Скопје ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд и услови за ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, при што минималната температура ќе се спушти до 3, а максималната ќе достигне до 12 степени.

Во текот на викендот и во првите денови од следната седмица ќе се задржи променливо облачно време со локални врнежи со послаб интензитет. Пообилни врнежи се очекуваат повторно во текот на ноќта кон среда и во среда. Во недела и во среда ќе дува умерен, а долж Повардарието и засилен ветер од северен правец.