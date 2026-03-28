Локални врнежи од дожд, снег на планините и пад на температурите

28/03/2026 08:05

Времето денеска ќе биде променливо облачно со локални врнежи од дожд со послаб интензитет и услови за изолирана појава на ретки грмежи. На некои од повисоките места врнежите ќе бидат од дожд и снег, а на планините од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Минималната температура ќе се движи во интервал од -1 до 5 степени, а максималната од 8 до 16 степени.

Во Скопје ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд и услови за ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, при што минималната температура ќе се спушти до 3, а максималната ќе достигне до 12 степени.

Во текот на викендот и во првите денови од следната седмица ќе се задржи променливо облачно време со локални врнежи со послаб интензитет. Пообилни врнежи се очекуваат повторно во текот на ноќта кон среда и во среда. Во недела и во среда ќе дува умерен, а долж Повардарието и засилен ветер од северен правец.

Ноќеска се менува времето – еден час помалку за спиење
Трајановски: Инаетот на ВМРО-ДПМНЕ чини 1.650.000 евра за БРТ!
Со „фингерпринт“ за работно време, ќе добиете само револт, порача д-р Лазаров до министерот
Алиу: Доктор вработен во јавно здравство заработил 700.000 денари за еден месец
Од 1 април, зонско во Реонски центар
Пеликаните се вистински симбол на дивата убавина на Преспанското Езеро
Предметите за полицајците од „Пулс“ без обвинител, Трајчева не доби нов мандат
Жичницата на Водно нема да работи поради неповолни временски услови

