„Линија до пеколот“: Украина објави видео со збришани десетици руски тенкови во Донецк

Видеото објавено од Украина покажува 42 руски тенкови и борбени возила уништени од силите на Киев во источниот регион Донецк, каде што се во тек жестоки судири.

Украинското Министерство за одбрана ја сподели снимката од воздушно беспилотно летало на социјалните мрежи, која е снимена од украинската 58. моторизирана бригада. „Линија до пеколот. Десетици руски тенкови и борбени возила се уништени на мал дел од фронтот во регионот на Донецк“, соопшти Министерството, а пренесува „Њусвик“.

Руските сили неодамна бележат постојан напредок во источниот украински регион Донбас – составен од регионите Донецк и Луганск – откако ги пробија утврдените одбранбени линии на војската на Киев во областа.

Антон Герашченко, поранешен советник на министерот за внатрешни работи на Украина, исто така ја сподели снимката на Икс.

A line to hell.

Dozens of russian tanks and combat vehicles were destroyed on a small section of the front in the Donetsk region.

📹: 58th Motorized Brigade pic.twitter.com/vFL7th1rcG

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2024