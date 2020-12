Лидерите на ЕУ испратија порака до граѓаните на Унијата: Ако се обединиме, ќе го победиме вирусот

Лидерите на земјите-членки и на ЕУ испратија порака до граѓаните на ЕУ во врска со пандемијата, во која им се заблагодарија и им дадоа надеж на крајот на 2020 година.

Тие објавија куси видеопораки на интернет страницата на Европскиот совет, кои ги снимија одделно, под наслов „Обединети против Ковид-19“.

2020 has been a challenging year that has shown us once more: we are stronger together. pic.twitter.com/DhrqPZptG3

— EU Council (@EUCouncil) December 23, 2020