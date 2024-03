Лени Кравиц почестен со ѕвезда на Булеварот на славните во Холивуд

Лос Анџелес – Холивуд дозволи љубовта да владее и го почести Лени Кравиц (59) на Булеварот на славните во вторникот попладне.

Неговата ѕвезда се наоѓа пред историската кула Capitol Records. Стопанската комора на Холивуд му ја додели 2.774-та ѕвезда на Булеварот на славните на Кравиц во категоријата за снимање.

Пејачот на „American Woman“ ја доби честа заедно со ќерката Зои Кравиц и актерот Дензел Вашингтон. И двајцата служеа како гости говорници за церемонијата на воведување.

„Поминавме низ многу. Видовме многу. Сум видел многу“, рече Зое во нејзиниот говор. „Те видов како се менуваш на најубав начин. Сум видел дека остануваш ист на најважните начини. Го видов начинот на кој се појавуваш и се грижиш за луѓето што ги сакаш. Ја видов вашата неверојатна посветеност на вашата уметност“.

Зое, единственото дете на музичарот, потоа одвои малку време да се потсмева на нејзиниот татко.

„Вашата врска со плетена кошула е веројатно ваша најдолга врска и функционира. Вие двајца се подобрувате еден со друг и ако не е расипан, не поправајте го“.

Вашингтон го пофали Кравиц како „повеќе од пријател“ и „повеќе од брат“.

„Ние сме близнаци – едноставно не личиме“, рече Вашингтон.

Поп-ѕвездата Кравиц објасни како се преселил во Лос Анџелес од Њујорк кога имал 11 години и како градот му значи толку многу.

„Вечно сум благодарен на сите што одвоија време да бидат овде денес, но особено ми е чест да видам како луѓето што ме гледаа како еволуирав во уметник“, рече Кравиц.

„Нема ништо што ме држи повеќе приземјен од тоа што ги гледам луѓето кои патуваа со мене сите овие децении“, продолжи тој. „За сите овде, кои го негуваа мојот сон…ова е нашата ѕвезда. Ви благодариме на сите за ова и нека владее љубовта“.

Меѓу присутните беше и дечкото на Зои, актерот Ченинг Тејтум.

Четирикратен добитник на Греми, Кравиц сними 11 студиски албуми кои се продадени во околу 40 милиони копии ширум светот. Тој, исто така, се појави како актер во филмови како што се добитниците на Оскар на Ли Даниелс Precious (2009) и The Butler (2013), играјќи ги медицинската сестра Џон и Џејмс Холовеј, соодветно, и како ликот Сина во двата филма за Игри на гладта: Hunger Games film: The Hunger Games и The Hunger Games: Catching Fire.. Кравиц глумеше заедно со Џенифер Лопез и Џош Духамел во акционата комедија на Џејсон Мур „Shotgun Wedding“.