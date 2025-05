Лејди Гага е сѐ поблиску до статусот EGOT , еве зошто

Откако ја доби наградата „Спорт Еми“ во вторник вечерта, Лејди Гага е само на една награда подалеку од тоа да стане победник на EGOT, добитник на Еми, Греми, Оскар и Тони.

Пејачката на „Абракадабра“ ја доби својата најнова награда во вторник за нејзината изведба на Супербоул на „Hold My Hand“, песната номинирана за Оскар од „Top Gun: Maverick“, претходно оваа година. Таа ги победи другите номинирани, меѓу кои беа „Evolution of the Black Quarterback“ на Prime Video, „The Lionheart“ на HBO Max, „Noche UFC: For Mexico“ на ESPN+, „For All Time“ и „The Turnaround“ на Netflix, за да ја обезбеди победата.

Нејзиниот настап пред натпреварот на Супербоул LIX беше изненадување за гледачите бидејќи не беше најавен однапред. За време на нејзината изведба на песната „Hold My Hand“, на Лејди Гага ѝ се придружија полицајци, припадници на американската војска и други за да оддадат почит на нападот на новогодишната ноќ во Њу Орлеанс.

Имено, најновата легендарна награда ја сместува Лејди Гага на посакувана листа на ѕвезди блиску до статус на EGOT. Вкупно, таа има 14 Греми награди, Оскар (за „Shallow“, која ја освои наградата за најдобра оригинална песна од „A Star is Born“) и сега Спортска Еми награда. Единствената посакувана награда што ѝ остана на Лејди Гага да ја додаде на своето резиме е наградата „Тони“.

14-кратната добитничка на Греми награда им се придружува на имиња како Адел, Синтија Ериво, Шер, Кејт Винслет и други кои се приближуваат до статусот ЕГОТ. Тој статус веќе го имаат освоено Вајола Дејвис, Џенифер Хадсон, Џон Леџенд, Ендрју Лојд Вебер, Вупи Голдберг, Мел Брукс, Одри Хепберн, Рита Морено, Елтон Џон…

Освен нејзината последна награда за спорт „Еми“, Лејди Гага имаше доста успешна година. Таа го издаде својот седми студиски албум, Mayhem, во февруари пред да ја објави придружната турнеја Mayhem Ball Tour, која ќе започне во јули. Лејди Гага, исто така, беше главна ѕвезда на Коачела оваа година и одржа еден од – ако не и – најдобрите сетови на омилениот двовикенд фестивал.