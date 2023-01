Легендарната Џина Лолобриџида почина на 95 години

Италија– Актерката Џина Лолобриџида, една од најголемите ѕвезди на европската кинематографија во 1950-тите и 60-тите години, почина на 95-годишна возраст.

Често опишувана како „најубавата жена на светот“, нејзините филмови ги вклучуваат „Леб, љубов и соништа“, „Кралот, кралицата и слугата“, „Сервантес“, „Трапез“, „Царската Венера“, „Ѕвонарот на Нотр Дам“.

Таа глумеше заедно со актери како Хемфри Богарт, Френк Синатра, Рок Хадсон и Ерол Флин.

Нејзината кариера избледе во 1960-тите и таа се пресели на полето на фотографијата и политиката.

Со прекар Ло Лоло, таа беше една од последните преживеани икони на славните денови на филмот, за која Богарт рече дека „ја направи Мерилин Монро да личи на Ширли Темпл“.

Филмскиот магнат – Хауард Хјуз ја опсипал со предлози за брак. Во меѓувреме надвор од камерата, таа уживаше во караница со колешката италијанска ѕвезда Софија Лорен.

Таа почина во клиника во Рим, изјави нејзината поранешна адвокатка Џулија Цитани за новинската агенција Ројтерс. Зад себе остави син.

Луиџина Лолобриџида е родена на 4 јули 1927 година. Ќерката на производител на мебел, Џина ги поминала своите тинејџерски години избегнувајќи бомбардирање за време на војната пред да студира скулптура на Академијата за ликовни уметности во Рим.

Агент за таленти ѝ понудил аудиција во Синечита – тогаш најголемото филмско студио во Европа .

Лолобриџида не беше заинтересирана. Одбив кога ми ја понудија првата улога“, се сеќава таа. „Значи, тие рекоа дека ќе ми платат илјада лири. Јас им кажав дека мојата цена е еден милион лири, мислејќи дека тоа ќе ја запре целата работа.

Во 1947 година, таа учествуваше на изборот за убавина Мис Италија – натпревар кој започна многу значајни кариери – и беше трета. Две години подоцна се омажила за словенечкиот лекар Милко Шкофиќ.

Скофиќ направи неколку публицитетни снимки облечени во бикини од неговата нова – и сè уште релативно непозната – сопруга. Шест илјади милји подалеку во Холивуд, најбогатиот човек на светот, Хјуз штотуку ја презеде контролата над едно големо студио. Тој беше повеќе од 20 години постар од Лолобриџида и познат по низата афери со најгламурозните жени на таа возраст – вклучувајќи ги Марлен Дитрих, Рита Хејворт и Ава Гарднер.

Тој ја следеше Лолобриџида и понуди тест на екранот. Таа прифатила, очекувајќи нејзиниот сопруг да ја придружува во Америка. На денот на поаѓање, Хјуз пристигна само со еден билет.

Хјуз ги чекаше адвокатите за развод на аеродромот. Таа беше сместена во луксузен хотел, ѝ беше дадена секретарка и возач и бомбардирана со предлози.

Имаше подготвено сè. Дури и тестот на екранот се покажа како сцена за крајот на бракот.

Патувањето траеше скоро три месеци. За да го избегнат печатот, тие често јаделе во евтини ресторани или во задниот дел од неговиот автомобил.

Однесувањето беше очигледно навредливо, но Лолобриџида рече дека ужива во вниманието. „Беше многу висок, многу интересен“, се сеќава таа подоцна. „Многу поинтересен од мојот сопруг.

Пред да замине за Рим, Хјуз и подарил седумгодишен договор. Тоа го направи многу скапо за кое било друго американско студио да ја ангажира. „Го потпишав бидејќи сакав да си одам дома“, рече таа.

Хјуз не се откажа. Неговите адвокати ја гонеа до Алжирската пустина – каде што снимаше филм, ама ни таа не се откажа од сопругот.

Избегнувајќи го Холивуд, Џина работеше во Франција и Италија – снимајќи филмови како што се The Wayward Wife and Bread, Love and Dreams.

Нејзината прв филм на англиски јазик – спроти Богарт во „Победи го ѓаволот“ на Џон Хјустон – беше снимен на брегот на Амалфи и беше почеток на серија главни улоги заедно со најгламурозните мажи во светот. Ентони Квин, Ерол Флин, Берт Ланкастер, Тони Кертис…

Не ѝ се допаѓаше Синатра, со кого глумеше во „Никогаш толку малку“ – воена романса снимена во Мјанмар и Тајланд. Тој доцнеше на снимањето и се облече во кошула кога таа се пожали. „Нулта смисла за хумор“, рече таа.

Во 1960 година, таа се преселила во Канада – за пониски даноци и ветување за правен статус за нејзиниот сопруг од Југославија. Едно списание изби дека тоа е „најпривлечниот аргумент што некогаш бил изнесен за либералните имиграциски политики“.

Нејзината филмска кариера забавуваше, но сè уште имаше време да работи со нејзиниот омилен актер: Рок Хадсон.

Тие се појавија заедно во романтичните комедии Come September и Strange Bedfellows. По цел живот одбранувајќи се од Хјуз и повеќето од најдобрите во Холивуд, неуспехот да го привлече Хадсон за неа беше шок.

„Веднаш знаев дека Рок Хадсон е геј“, изјави таа на еден новинар, „кога тој не се заљуби во мене“. Иако, во другите интервјуа, таа беше помалку сигурна.

„Мислам дека тогаш не беше геј – луѓето можат да се променат“, рече таа немудро. „Кога ги правевме нашите љубовни сцени, тој беше сосема нормален.

Нејзината караница со Лорен беше легендарна. на навредите од Лорен, Џина возврати, велејќи дека Софија може да глуми селани, но никогаш дами. „Ние сме различни“, рече таа, „како фин тркачки коњ и коза“.