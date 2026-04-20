Купувате автомобил во готово? Еве зошто наскоро нема да биде можно

Купувањето автомобил во готово наскоро повеќе нема да биде толку лесно како порано. Новите правила што се воведуваат на ниво на Европската Унија носат ограничувања што особено ќе ги почувствуваат оние што плаќаат за своите возила „во готово“.

Купувањето автомобил во готово е сосема нормална работа со децении, особено на пазарот на половни автомобили. Но, оваа практика постепено се менува, а новите правила во Европската Унија јасно ја покажуваат насоката – се помалку готово, се повеќе и повеќе контрола.

Според Auto Moto Sport, Европската Унија воведува единствено ограничување за плаќања во готово што треба да стапи на сила во 2027 година. Ограничувањето ќе биде поставено на 10.000 евра по трансакција, што значи дека за поскапи автомобили, готовината ќе стане само делумно решение.

За купувачите, ова значи дека за повеќето нови, но и поскапи половни автомобили, ќе биде потребно да се користат банкарски трансфери или други дигитални методи на плаќање.

Иако некои земји, како што е Германија, сè уште немаат строга забрана за плаќања во готово, веќе постојат правила кои бараат да се утврди идентитетот на купувачот и потеклото на парите за износи што надминуваат 10.000 евра.

Причината е борбата против криминалот

Главната цел на овие мерки е борба против перењето пари и финансирањето на нелегални активности. Автомобилите се особено чувствителен пазар бидејќи вклучуваат големи количини и релативно лесно се препродаваат.

Затоа ЕУ се движи кон модел во кој готовината ќе игра сè помала улога во поголемите трансакции, додека дигиталната трага ќе стане стандард.

Најголемите промени ќе се почувствуваат на пазарот на половни автомобили, каде што готовината е сè уште многу чест метод на плаќање. Иако приватните трансакции сè уште ќе имаат поголема флексибилност во некои случаи, трендот е јасен – и овој дел од пазарот постепено ќе мора да се прилагоди на новите правила.

Европа се движи кон помалку готовина

Важно е да се напомене дека ЕУ не ги воведува овие правила одеднаш. Многу земји веќе имаат многу построги ограничувања – на пример, во некои, плаќањата во готово се ограничени на само неколку илјади евра.

Во овој контекст, ограничувањето од 10.000 евра всушност претставува компромис што треба да важи низ целата Унија.