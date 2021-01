Кубацки со лет од 144 метри го собори рекордот и победи на Гармишпартенкирхен

Полскиот скокач и минатогодишен освојувач на турнирот Четири скокалници Давид Кубацки и оваа година се истакнува во кандидатурата за освојување на трофејот на најпознатиот турнир во ски-скокови.

Имено, тој денеска победи на вториот натпревар во Гармишпартенкирхен.

Со одличен скок во втората серија дојде до победа пред Норвежанецот Халвор Егнер Греанеруд и сонародникот Пјотр Зиле.

Our Top 3 today at @neujahrsskispringen! 🤩🔥

Congratulations to Dawid #Kubacki 🇵🇱, Halvor Egner #Granerud 🇳🇴 and Piotr #Żyła 🇵🇱! 👏#4hills #garmischpartenkirchen #skijumping pic.twitter.com/PmB16A5tgX

— Vierschanzentournee (@vier_schanzen) January 1, 2021