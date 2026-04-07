Криза на идентитетот на еврото: Бетовен или птици?

ЕУ ги редизајнира банкнотите на својата единствена валута и, во тој процес, се сопнува на најзагрижувачкото прашање: што точно е Европа?

По пет години работа, Европската централна банка (ЕЦБ) влегува во завршната фаза од преуредувањето што ќе ги замени сегашните мостови и архитектонски стилови што ги дефинираа банкнотите од нејзиното раѓање во 2002 година.

Сегашниот дизајн никогаш не бил наменет да претставува вистински места. Секоја банкнота се надоврзува на различна архитектонска ера, додека мостовите биле намерно фиктивни за да биде фер. Европа беше претставена како идеја, врска без граници.

Сега, ЕЦБ сака нешто поопипливо. А редизајнот на готовината може да звучи како чуден приоритет со оглед на тоа што плаќањата со допир или лизгање продолжуваат да се зголемуваат.

Но, ЕУ, верна на формата, никогаш не била од оние што трошат добар симбол. И ако има едно нешто во кое Брисел сè уште може да произведе нешто што личи на доверба, тоа е значењето.

Во април, жири од дизајнери и експерти ќе избере 10 предлози за дизајн и ќе го даде своето мислење за две конкурентски визии за тоа што ќе се печати следно. Човек се потпира на културата и е безрезервно човечки во својата избрана претстава. Шесте лица би можеле да прикажуваат европски фигури покрај секојдневни сцени на јавни плоштади, библиотеки и музика.

На предложената предна страна на банкнотата од 10 евра е прикажан германскиот композитор Лудвиг ван Бетовен, чија музика стана химна на ЕУ. На банкнотата од 20 евра е прикажана полско-француската физичарка и добитничка на Нобелова награда, Марија Кири, родена Склодовска.

Другата алтернатива, реки и птици, се свртува кон природата и институциите. Секоја банкнота го спојува европскиот пејзаж со птица – ползавец во планините или рибар покрај водопад – покрај една од институциите на ЕУ.

Повеќето птици и реки ќе му бидат непознати на просечниот европски читател, иако можеби не повеќе од институциите со кои се поврзани. Банкнотата од 20 евра ја прикажува самата ЕЦБ, банкнотата од 50 евра Судот на правдата на ЕУ или банкнотата од 100 евра Европскиот суд на ревизори.

Кога редизајнот првпат беше најавен во 2021 година, корисниците на социјалните медиуми брзо се потсмеваа на ЕЦБ за тоа што се фокусира на естетиката, додека домаќинствата се борат со растечките трошоци за живот и стагнација на платите. Поубавите банкноти, се тврдеше, нема да ги направат намирниците поевтини.

Но, одбраната на ЕЦБ за редизајнот допира до неочекувана област: невронауката, или како мозокот влијае на вашите перцепции и верувања.

Хуан Лупијањез Кастиљо, член на жирито и професор по експериментална психологија и когнитивна невронаука на Универзитетот во Гранада, за „Еурактив“ вели дека бојата, големината и текстурата веднаш ви кажуваат што држите.

Брзото препознавање, вели тој, е она што гради „доверба“. Готовината, за жал, може да заврши во машини за перење, но исто така се ракува со неа, се става во џебови и се разменува преку границите.

„Парите се како знаме“, вели Лупијањез. И како и секое знаме, колку повеќе го гледате, толку повеќе претставува нешто поголемо, како вредност или споделен систем.

Идејата дека едно парче хартија може да ја зацврсти довербата во целата Унија може да почне да звучи како поткаст за самопомош во кој се инсистира дека едноставно можете да ја остварите вашата реалност. И сепак, тоа функционира. Со фино подесување на техничките детали, дизајнерите ги прават парите „достапни“ и инклузивни“, вели Лупијањез, „особено за луѓе со визуелни или когнитивни оштетувања“. Или, можеби, за секој што некогаш се двоумел секунда предолго на каса.

Еврото веќе ги содржи овие инклузивни знаци: банкнотата од 5 евра е помала од банкнотата од 200 евра, боите се менуваат и текстурите. Но, редизајнот ги турка уште повеќе, додава Лупијањез.

Премостување на јазовите

Аргументот за опипливоста, исто така, ја прави припадноста да се чувствува физичка. Во 2011 година, еден локален проект во Спајкенисе, холандски град веднаш до Ротердам, имаше за цел да го направи еврото да се чувствува реално, буквално.

Уметникот Робин Стам ги зеде измислените мостови што моментално се печатени на банкнотите и ги оживеа, расфрлајќи смалени верзии низ мрежата на канали на градот, секој обоен во бојата на својата банкнота.

Размислувањето зад него беше освежително приземјено. Проектот немаше за цел да рекреира минато што никогаш не постоело. Целта беше да се „додаде карактер таму каде што немаше многу, да се направат населбите да се чувствуваат малку потопли, малку поживи“, изјави заменик-градоначалникот Крис Хотентот за „Еурактив“.

Општината, исто така, го поддржа проектот затоа што го направи градот подобар за луѓето што живеат таму и, како што рече, додаде малку „забава“.

Зголемете ја таа логика и амбицијата за редизајн станува појасна, а сепак ја враќа ЕЦБ директно во централната дилема.

Дајте им на Еврозоната и нејзините 21 членка човечко лице и ќе поканите расправија. Која националност и кои истории се печатени, а кои се изоставени? На крајот на краиштата, има само шест банкноти. ЕЦБ тврди дека сите избрани икони се навистина европски и дел од заедничка историја, бидејќи нивната работа влијаела на континентот на еден или друг начин.

Наместо тоа, одете кон природата и институциите, и политиката ќе се повлече. Птиците и реките не лобираат ниту се жалат. Тие ги преминуваат границите без напор. Тие се, во многу погледи, совршени Европејци кои се движат низ Шенген зоната. Но, тие исто така може да се чувствуваат далечни и незаборавни.

Засега, следниот чекор е одлука на жирито пред летото, проследена со јавна консултација за преференциите на граѓаните, пред управното тело на ЕЦБ да го донесе конечниот повик на крајот на 2026 година. Едно е сигурно: редизајнот има за цел да ја одрази Европа, но исто така открива колку е тоа сè уште тешко. (Еурактив)