Крис Џенер го продава домот во кој се снимаше реалното шоу за Кардашијанс

Иконскиот дом на Крис Џенер во Хајден Хилс, кој послужи како позадина за многу епизоди на Keeping Up With the Kardashians, се појави на пазарот за 13,5 милиони долари. Реалити ТВ ѕвездата ја купи куќата во медитерански стил со нејзиниот сопруг, сега трансродово лице Кејтлин Џенер во 2010 година за 4 милиони долари. Се протега на 8.860 квадратни метри, имотот од 1,5 хектари е домаќин на шест спални соби – сите со сопствена бања – и вкупно осум бањи.

„Споделив толку многу незаборавни спомени во овој неверојатен дом со моето семејство и возбудена сум што ќе видам како започнува ново поглавје со неговите следни сопственици“, изјави Крис за New York Times. Стратешки како и секогаш, „мајџерот“ го темпираше огласот со дебито на шестата сезона на Кардашијан, која почна да се емитува на Hulu минатата недела. Тајмингот е исто така погоден во однос на зголемената побарувачка предизвикана од неодамнешните шумски пожари во Лос Анџелес.

Како што рече долгогодишниот агент на семејството Кардашијан-Џенер, Томер Фридман во 2017 година, „Кардашијан се многу остроумни бизнисмени. Тие се исклучително добро упатени во недвижен имот и разбирање на повратот на инвестициите и проекциите на пазарот“.

Обожавателите ќе препознаат многу области од внатрешноста на живеалиштето, особено големото фоаје, кое има двојни скали и црно-бели подови од шах. Воздушната просторија беше и место на KUWTK сцена која стана вирална на Vine каде што матријархот и подари прасе на нејзината ќерка Кајли Џенер. (На што основачот на Кајли Козметика одговори: „Дали е тоа кокошка?“) Таа сцена и многу други често цитирани пикантерии се одвиваа во куќата во текот на 20-те сезони на серијата. „Овој дом беше составен дел од шоуто. Но, тоа не е само куќа што беше на телевизија. Тоа е дом во кој едно семејство ги живеело своите животи, со добри времиња, лоши времиња, деца кои растат и секаква еволуција“, изјави Фридман за New York Times.

Познатиот имот има и посветен канцелариски простор, базен во дворот и спа центар каде семејството често се забавуваше на шоуто и основна спална соба украсена со камин, влажен бар, балкон, теретана и туш со пареа.

Матриархот, кој започна со снимање на Кардашијанс на Хулу во 2022 година, се пресели во друга резиденција. Таа и нејзината ќерка Клои Кардашијан моментално живеат во куќи рамо до рамо во Хајден Хилс кои ги купиле пред неколку години за 20 милиони и 17 милиони долари, соодветно.