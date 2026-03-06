Кремљ испраќа специјалисти за избори во Унгарија за да му помогнат на Орбан

Русија испраќа специјалисти за социјални медиуми во Унгарија за да се мешаат во априлските избори во корист на унгарскиот премиер Виктор Орбан, објави истражувачкиот медиум од Средна Европа „VSquare“ на 5 март, повикувајќи се на три неоткриени европски извори од националната безбедност.

Трочлениот тим ќе работи од руската амбасада во Будимпешта во име на воената разузнавачка агенција (ГРУ), заштитен со дипломатски имунитет, според медиумот.

Веста доаѓа во време кога Орбан усвојува сè понепријателска реторика кон Украина, дел од стратегијата за зајакнување на неговата партија Фидес, која моментално заостанува зад опозициската партија Тиса во анкетите пред парламентарните избори.

Останува нејасно дали рускиот тим е веќе активен, напиша „VSquare“.

Сергеј Кириенко, моќен помошник на Кремљ, наводно е задолжен да ја надгледува руската операција во Унгарија, применувајќи го истиот сет методи распоредени за време на мешањето поддржано од Москва на молдавските парламентарни избори минатата година.

Кремљ е обвинет за распоредување трол-фарми, дезинформации и мрежи за купување гласови за да влијае на гласањето против проевропската Партија за акција и солидарност (ПАС) на претседателката Маја Санду, која на крајот победи на изборите во септември 2025 година.

Разузнавачките информации за обидот на Москва да го поткрепи Орбан се споделени со партнерите, а многу агенции на ЕУ и НАТО веројатно веќе се свесни, изјави изворот на „VSquare“.

Неоткриен централноевропски извор изјави за медиумот дека работната група на Кириенко е во активен контакт со оперативци на кампањата поврзани со владата на Орбан.

Унгарската влада, која во голема мера се смета за најпријателска кон Кремљ во ЕУ, одржува топли односи со Русија и покрај целосната војна во Украина.

Неодамна, Будимпешта го блокираше 20. пакет санкции на ЕУ против Русија и заемот од 90 милијарди евра (105 милијарди долари) на блокот за Украина поради прекин на работењето на украинскиот дел од гасоводот „Дружба“.

Додека Киев изјави дека на гасоводот му се потребни поправки поради рускиот напад во западна Украина кон крајот на јануари, Словачка и Унгарија – единствените две членки на ЕУ кои сè уште добиваат руска сурова нафта преку мрежата – го обвинија украинското раководство за намерно задржување на испораките.

Спорот ескалираше оваа недела откако Орбан се закани дека ќе употреби сила за да ја прекине она што тој го нарече украинска нафтена блокада.

Претседателот Володимир Зеленски возврати навестувајќи дека ќе побара од украинската армија да разговара со Орбан „на нивниот јазик“. Украинскиот претседател, исто така, истакна дека не е за обновување на нафтоводот Дружба бидејќи тој транспортира руска нафта, но дека неволно ќе го прифати тоа.

Будимпешта и Братислава повикаа на заедничка инспекција на оштетениот нафтовод со учество на ЕУ, предлог за кој Зеленски рече дека ќе го разгледа доколку биде официјално побаран.