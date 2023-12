(Видео) Краток, но остар разговор меѓу Зеленски и Орбан во Аргентина

Претседателот Володимир Зеленски имаше краток – но интензивен – разговор со човекот кој се заканува дека ќе ги блокира аспирациите на Украина за ЕУ. Тој се сретна со унгарскиот премиер Виктор Орбан на инаугурацијата на новиот претседател на Аргентина во неделата.

Орбан гласно се спротивстави на напредокот на апликацијата на Киев за пристапување во ЕУ. Сега се стравува од дипломатски дебакл подоцна оваа недела.

Само професионалните читачи од усни би можеле да разберат што е кажано меѓу претседателот Зеленски и човек кој нашироко се смета за „лошо момче“ од ЕУ.

Зеленски во изјава објавена на Телеграм рече дека разговарал со унгарскиот премиер Виктор Орбан „што е можно поискрено“. По инаугурацијата на Хавиер Милеи, на интернет се појави видео на кое се гледа како Зеленски и Орбан водат жустар разговор во зградата на аргентинската влада.

„На маргините на инаугурацијата разговарав со унгарскиот премиер Орбан што е можно поискрено. И јасно е дека [разговорот] беше за нашите европски работи“.

What did you say to Orban? pic.twitter.com/qbwY4OApCA

— Marta Llopis 🇪🇸🇺🇦 (@LlopisMarta95) December 10, 2023