„Конвојот на слободата“ пристигна во Брисел, уапсени неколку лица

Неколку илјадници лица дел од протестот против антиковид мерките пристигнаа во Брисел, каде нивниот протест е забранет, неколку лица се уапсени според полицијата.

Не се забележани никакви инциденти, лицата кои пристигнаа од Франција во текот на ноќта во рамките на протестот “Конвој на слободата“, се наоѓаат на повеќе места низ Брисел. Сепак полицијата уапсила неколку лица кои пренесувале ножеви и друго забрането бело оружје.

Голем број улици беа затворени во текот на денот, во моментов само населбата околу институциите на ЕУ останува затворена со присуство на полиција.

#bru1402 #Brussels The police are moving forward. Now in the area of the Jubelpark. There are larger and smaller groups of protesters moving through the city everywhere, accompanied by honking cars. Here a small group is detained with a huge police presence. pic.twitter.com/3vAsJnUwBl

