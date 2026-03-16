Контроверзниот шеф на граничната полиција на Трамп се пензионира

Грегори Бовино, агентот на американската гранична полиција кој стана лице на строгите имиграциски политики на поранешниот претседател Доналд Трамп, се пензионира на крајот од месецот, потврдија двајца службеници на Царинската и граничната заштита за Ен – Би – Си њус.

Неговото заминување следеше по низа контроверзии што ја следеа неговата работа, пишува оваа тв мрежа.

Во јануари, Бовино беше разрешен од должноста командант на областа на Царинската и граничната заштита (CBP) и се врати на претходната позиција како началник на секторот за гранична патрола во Ел Центро, Калифорнија.

Таа промена следеше по смртта на двајца американски државјани, Рене Гуд и Алекс Прети, и агресивните операции за спроведување на имиграцијата во Минеаполис, Чикаго и Лос Анџелес. Неговото пензионирање се совпаѓа со објавениот последен ден од работата на секретарката за внатрешна безбедност Кристи Ноем, на која Бовино директно ѝ известуваше, како и нејзиниот виш советник Кори Левандовски.

Бовино, исто така, стана подобен за пензионирање и беше само една година од задолжителната возраст за пензионирање од 57 години за CBP.

Е-пошта до која дојде Ен – Би – Си њус откри дека Бовино бил фрустриран во Чикаго минатиот октомври бидејќи му било наредено да врши „целни“ апсења наместо „целосно спроведување на законите за имиграција“.

Веста за неговите планови за пензионирање првпат беше објавена од Си-Би-Ес њус. Во јануари, Бовино и други агенти беа повлечени од Минеаполис, каде што тој надгледуваше операција наречена „Метро наплив“.

Додека ги водеше протестите во Чикаго, Белата куќа го промовираше со тоа што го прикажуваше на постери во холивудски стил и во видео компилации.

Сепак, неговите методи, како што е фрлање солзавец врз демонстрантите, доведоа до тужба во Чикаго и судири со други службеници на администрацијата.

Федерален судија го опомена за употреба на хемиски агенси во станбени области, кршејќи ја судската наредба со која се ограничува нивната употреба. Судијата повторно го повика на суд откако утврди дека постојано лажел за заканите што ги претставуваат имигрантите и демонстрантите.

Во еден случај, тој тврдеше дека фрлил солзавец откако бил удрен од камен, но мораше да го повлече тоа тврдење откако видео снимките го побиваа.