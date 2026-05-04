Колку ќе чинат новите автомобили од 7 јули и кои модели ќе бидат најмногу погодени?

Сите автомобили регистрирани од 7 јули па натаму ќе мора да имаат стандардни функции, кои повеќе не можеме да ги избегнеме, како што се трепкачки стоп-светла и автоматско сопирање во итни случаи со детекција на пешаци и велосипедисти. Прашањето повеќе не е дали ги сакаме. Прашањето е колку ќе платиме за нив.

Од 7 јули оваа година, ќе стапи во сила последната фаза од директивата на ЕУ 2019/2144, позната како Општа безбедносна одлука или GSR.

Повеќето од новите системи се веќе задолжителни од 7 јули 2024 година за возилата. Она што се менува следното лето е тоа што грејс-периодот завршува. Од тој датум па натаму, ниту еден автомобил не може да се регистрира во Европа, дури и ако е базиран на платформа одобрена пред 2024 година, без целосно почитување на прописите.

Два новитети

Ова значи дека модел дизајниран во 2018 година, како мал автомобил со застарена електроника, повеќе нема да може да се продава нов во Европа по 7 јули без ажурирање. Производителите мора да завршат со ажурирањето на своите каталози. И тука доаѓа до израз главната видлива техничка иновација за патнички автомобили во оваа фаза: адаптивното стоп-светло, кое брзо трепка кога автомобилот детектира ненадејно сопирање над 50 км/ч и со забавување од повеќе од 6 м/с².

Адаптивното стоп-светло, или ESS (Сигнал за итно запирање) е систем што многу премиум производители го нудат со години: Mercedes, BMW, Audi, Volvo и други го вклучија како стандардна опрема во своите модели од повисока класа од последната деценија. Она што се случува на 7 јули е дека станува задолжително за сите, вклучително и евтините автомобили од 30.000 км, вклучително и камионите.

Автоматското итно сопирање (AEB), со откривање на пешаци и велосипедисти до возилото, исто така беше воведено во јули 2024 година, но не го имаа сите. Сега секој ќе мора да поседува еден, вклучувајќи ги и најевтините автомобили.

Колкава е цената на сè?

Целосен пакет задолжителни безбедносни системи ја зголемува цената на нов автомобил, но помалку од првите најави. Сигурни проценки, врз основа на анализата на влијанието на самата Европска комисија, го поставуваат дополнителниот трошок по возило помеѓу 400 и 1.500 евра, во зависност од сложеноста на моделот. Малите градски автомобили се поблиску до долниот крај од асортиманот, додека големите теренски возила и премиум моделите се наклонети кон повисокиот крај.

Сепак, дополнителни 1.000 евра за нискобуџетен автомобил од 15.000 евра претставува зголемување од речиси седум проценти од каталошката цена, додека за премиум автомобил од 60.000 евра истиот износ е само 1,7 проценти. Релативно, поевтините автомобили најмногу ќе страдаат од новите регулативи.