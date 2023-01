Италија- Кариерата на италијанската актерка Џина Лолобриџида беше повеќе од легендарна. Ѕвездата на „Соломон и Шеба“ почина на 95 години во клиника во Рим, потврди нејзиното семејство .

Колкаво богатство остави зад себе Џина Лолобриџида?

Лолобриџида во моментот на нејзината смрт „тежела“ 45 милиони долари , според Celebrity Net Worth. Поранешната кралица на убавината, родена во 1927 година, ги доби првите неколку филмски улоги во 40-тите пред да доживее огромен пробив во кариерата во 50-тите. Лолобриџида го сподели екранот со Хемфри Богарт во нејзиниот прв широко познат англиски филм, Победи го ѓаволот, во 1953 година.

Во годините што следеа, таа се појави во филмовите Trapeze, The Hunchback of Notre Dame, Never So Few and The Law.Лолобриџида често добиваше пофалби за извонредните изведби додека глумеше со тешките актери од Златното доба на Холивуд како Ерол Флин, Јул Бринер, Барт Ланкастер и Тони Кертис.

Актерката , исто така, го пренесе својот актерски талент на телевизија, глумејќи во познатат серија „Фалкон Крест“ во 1984 година. Другите телевизиски настапи на Лолобриџида ги вклучуваа „Измамите“ од 1985 година и „Бродот на љубовта“ од 1986 година. Покрај нејзините филмски и ТВ настапи, холивудската икона се насочи кон кариера како фоторепортер.

Лолобриџида фотографираше големи имиња како Пол Њумен и Хенри Кисинџер и ги објави сликите во Italia Mia. Таа се повлече од актерството во 90-тите и продолжи да се фокусира на нејзините други страсти, вклучително и кратката политичка кариера.

„Студирав сликарство и скулптура на училиште и по грешка станав актерка“, сподели таа за време на интервјуто за „Парада“ во април 2000 година. „Имав многу љубовници и сè уште имам романси. Многу сум разгалена. Цел живот, јас“ имав премногу обожаватели“.

Дали Џина Лолобриџида имаше деца?

Актерката беше во брак со словенечкиот лекар Милко Шкофиќ од 1949 до 1971 година. Тие заедно добија едно дете за време на нивниот брак, синот Андреа.

Вечната ривалка, уште една легендарна италијанска актерка, Софија Лорен (88) сподели во изјава дека е „длабоко потресена и тажна“ поради мртта на Лолобриџида.

„Збогум на дивата на големото платно, протагонист на половина век италијанската кинематографија“, напиша на Твитер италијанскиот министер за култура Џенаро Санџулијано. „Вашиот шарм ќе остане вечен. Чао Лоло“.