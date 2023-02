Која е Бони Раjт, музичарката која ги победи Бијонсе, Адел и Хари Стајлс?

САД- Едно од најголемите изненадувања синоќа на Греми н2023 во Лос Анџелес беше Бони Рајт, која ја однесе наградата за песна на годината. Номинирани во таа категорија беа Тејлор Свифт, Лизо, Хари Стајлс, Бијонсе и Адел, па јасно е од каде тој елемент на изненадување. „Just Like That“ на Бони ја победи конкуренцијата: „All Too Well (10 Minute Version)“ од Тејлор Свифт, „About Damn Time“ од Лизо, „As It Was“ од Хари Стајлс, „Bad Habit“ од Стив Лејси, „abcdefu“ од GAYLA, „Break My Soul“ од Бијонсе, „Easy On Me“ од Адел, „God Did“ од DJ Khaled и „The Heart Part 5“ од Кендрик Ламар.

Самата Бони беше изненадена кога беше прогласена за победничка.

„Толку сум изненадена, не знам што да кажам. Не пишувам многу песни, но многу сум горда што ја препознавте оваа“, рече таа.

Ова е прв пат од 2008 година да победи песна напишана од само еден автор. Последен пат тоа и успеа на покојната Ејми Вајнхаус со „Рехаб“.

Бони, музичарка родена пред 73 години во Бурбенк, Калифорнија, ја опиша својата победа како „нереален момент“ и откри дека нејзината инспирација за песната биле донаторите на органи и починатиот пејач и текстописец Џон Пајн, кој почина од коронавирус во април 2020 година. .

Во нејзиниот победнички говор, таа ги нарече текстописците како „луѓе кои копаат во душата, вредни луѓе кои создаваат идеи за музика“.

На доделувањето на Греми наградите ја доби наградата за најдобра изведба на Американа за „Made Up Mind“ и најдобра песна од американски корени за „Just Like That“.

Последен пат славеше на Греми во 2013 година, кога ја доби наградата за најдобар албум на Американа за „Slipstream“.

“Секогаш сум горда кога ќе ја препознаат мојата работа. Признанието за песна на годината е навистина големо. Тоа е навистина важна работа за мене, многу сум горда”, изјави таа на црвениот тепих пред наградата.

Рајт, ќерката на изведувачот на Бродвеј Џон Рејт и пијанистката Марџ Годард, имаше само 21 година кога потпиша договор со Ворнер Брос, а нејзиниот деби албум го носи нејзиното име во 1971 година.

Првата номинација за Греми ја доби во 1979 година како најдобар рок вокал за песната „You’re Gonna Get What’s Coming“. Таа постигна голем успех со албумот „Nick Of Time“ од 1989 година, на кој се најде и истоимениот сингл, но и сингловите „Thing Called Love“ и „Have a Heart“.

Таа ги освои првите четири Греми награди со успехот на тој петкратно платинест албум во категориите албум на годината, најдобра поп вокална изведба, најдобра рок вокална изведба и најдобра традиционална блуз снимка за нејзината соработка со Џон Ли Хукер за “I‘m In The Mood“.

Нејзиниот следен албум, „Luck of the Draw“ од 1991 година, стана седум пати платинест и ги содржи сингловите „Something to Talk About“ и „I Can’t Make You Love Me“.

Таа освои уште три Греми за тоа, повторно за најдобар поп вокал и најдобар рок вокал и за најдобра рок изведба.

Следниот албум „Longing in their Hearts“ од 1994 година доби Греми за најдобар поп албум.

Во текот на нејзината кариера, таа соработуваше со музичари како Пријн, Ворен Зевон, Џексон Браун, The Pointer Sisters и Little Feat. Досега има издадено 21 албум, а на својата веб-страница истакна дека е најмотивирана да создава музика со порака.