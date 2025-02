Кои славни жени ќе патуваат со Лорен Санчез во вселената?

Американската пејачка Кети Пери и новинарката Гејл Кинг ќе патуваат во вселената со Лорен Санчез, свршеницата на извршниот директор на „Амазон“ Џеф Безос и уште три жени.

Веста ја објави вселенската компанија „Блу ориџин“, а Санчез, која е пилот и поранешен телевизиски новинар, ги избра членовите на екипажот.

Singer Katy Perry will go to space aboard next Blue Origin flight. She will be joined by five others women including two journalists – Gayle King and Lauren Sanchez pic.twitter.com/KXaK2BIw6D

