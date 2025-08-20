Кевин Костнер доби нова улога откако го напушти Јелоустоун

Ѕвездата на Јелоустоун, Кевин Костнер е избран во претстојната драмедија, еден од неговите први филмски проекти откако првиот дел од неговиот четириделен Вестерн Хорајзон не успеа на бокс офисот.

Оваа вест доаѓа по неговото ненадејно заминување од улогата на Џон Датон во популарната серија на Тејлор Шеридан „Јелоустоун“, која ја напушти на средина од петтата сезона.

Откако ја напушти хит серијата за да се фокусира на својот личен проект, холивудската ѕвезда обезбеди улога во комедиско-драмата „Медена ноќ со Хари“ за Amazon MGM Studios. Костнер ќе глуми заедно со Џејк Џиленхол во адаптацијата на книгата на Барт Бејкер, напишана од Ден Фогелман, креаторот на хит серијата на NBC „Ова сме ние“.

Познати имиња зад камерата

Режисери се Глен Фикара и Џон Рекуа, кои веќе соработуваа со Фогелман на популарната романтична комедија „Crazy Stupid Love“, како и на сериите „Ова сме ние“ и „Рај“. Режисерското дуо е познато и по филмовите „Филип Морис“, „Виски Танго Фокстрот“ и „Фокус“.

Според „Дедлајн“, филмот го следи човекот (Џиленхал) кој, откако неговата свршеница умира два дена пред нивната свадба, одлучува да оди на планиран меден месец со својот иден свекор (Костнер).

Иднина на сагата „Хорајзон“ и други проекти

„Меден месец со Хари“ е еден од ретките проекти што Костнер ги прифатил додека ја чека судбината на неговата сага „Хорајзон“. Второто поглавје беше прикажано на филмските фестивали во Венеција и Санта Барбара, но сè уште нема широк датум на дистрибуција поради комерцијалниот неуспех на првиот дел.

Третото продолжение моментално се снима, додека четвртото и последно поглавје е во рана фаза на развој. Покрај тоа што глуми и го режира својот амбициозен еп за Граѓанската војна, Костнер се вратил во истиот историски период како продуцент на историскиот шпионски трилер „Сивата куќа“.

Тој, исто така, потпишал договор за глума во трилерот за сурфање „Ловци на глави“, кој го напишал заедно со режисерот Стивен Холеран. Тој исто така треба да се појави во сè уште неименуван филм од режисерот Ариел Вромен, со кого соработуваше на трилерот „Криминал“ од 2016 година.

Неговиот филмски партнер Џиленхал неодамна глумеше во трилерот „Претпоставена невиност“ на Apple TV+ и римејкот на „Road House“ на Prime Video. Датумот на објавување на „Меден месец со Хари“ сè уште не е објавен.