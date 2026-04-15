Катастрофа на пат во Колорадо: Се судрија повеќе од 70 возила, осум лица завршија во болница

Во областа на Колорадо во Соединетите Американски Држави се случи сообраќајна несреќа во која учествуваа повеќе од 70 возила, а осум лица завршија во болница.

Сообраќајната несреќа ги затвори лентите кон исток на меѓудржавниот автопат 70 во округот Клир Крик, околу 50 милји западно од Денвер, соопшти државната патрола на Колорадо.

Службениците прегледаа 19 лица, а осум беа однесени во болница, вклучувајќи едно кое, според патролата, претрпело сериозни повреди. Во интервју за CBS Colorado, една од учесниците во несреќата, Емили Медина, изјави дека возачите се судриле веднаш по излегувањето од тунелот.

„Излегував од тунелот и сè беше темно. Врнеше силен снег. Мислам дека всушност бев еден од последните луѓе што се судрија во таа толпа. Потоа, на самиот крај, друг камион го премина патот и имаше повеќе судири и луѓе беа повредени“, рече Медина.