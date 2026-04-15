Катастрофа на пат во Колорадо: Се судрија повеќе од 70 возила, осум лица завршија во болница

15/04/2026 09:55
 
Во областа на Колорадо во Соединетите Американски Држави се случи сообраќајна несреќа во која учествуваа повеќе од 70 возила, а осум лица завршија во болница.
 
Сообраќајната несреќа ги затвори лентите кон исток на меѓудржавниот автопат 70 во округот Клир Крик, околу 50 милји западно од Денвер, соопшти државната патрола на Колорадо.
 
Службениците прегледаа 19 лица, а осум беа однесени во болница, вклучувајќи едно кое, според патролата, претрпело сериозни повреди. Во интервју за CBS Colorado, една од учесниците во несреќата, Емили Медина, изјави дека возачите се судриле веднаш по излегувањето од тунелот.
 
„Излегував од тунелот и сè беше темно. Врнеше силен снег. Мислам дека всушност бев еден од последните луѓе што се судрија во таа толпа. Потоа, на самиот крај, друг камион го премина патот и имаше повеќе судири и луѓе беа повредени“, рече Медина.
 
Фотографиите објавени на интернет покажуваат повеќе камиони за влечење вклучени во верижен судир, остатоци расфрлани по патот, предните делови на возилата се целосно уништени и најмалку едно возило е целосно превртено. Сè уште не е познато што го предизвикало верижниот судир.

Поврзани содржини

Зеленски: Виткоф и Кушнер доаѓаат во Украина, датумот на посетата се уште не е утврден
Маѓар разговарал со Фон дер Лајен за деблокада на средствата од европските фондови за Унгарија
Две воздушни тревоги објавени во Романија во текот на ноќта во близина на границата со Украина
Одржани протести во Словачка против планот за ограничување на гласачкото право на Словаците во странство
Папата допатува во Камерун во втората етапа од својата африканска турнеја
Гроси изјави дека Северна Кореја го засилува својот нуклеарен капацитет
Британски пакет поддршка за Украина, 752 милиони фунти и 120 илјади дронови
Шпанија одобри престој за половина милион мигранти, опозицијата остро се спротивставува

