Италијански кардинал ги читаше имињата на децата убиени во Газа. Му требаа седум часа

Кардиналот Матео Зупи, претседател на Италијанската бискупска конференција, предводеше трогателно молитвено бдение пред една недела, во пресрет на празникот Успение, на кое беа прочитани имињата на сите деца убиени во конфликтот меѓу Израел и Хамас од почетокот на војната пред две години.

Седум часа молитва за 12.227 деца жртви

За време на долгото бдение, кардиналот Зупи и десетици членови на неговата епархија наизменично ги читаа имињата и возрастите на 16-те израелски деца убиени во нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година, и 12.211 имиња на палестински деца убиени во израелската окупација на Газа до 25 јули 2025 година. Списокот со имиња, долг 469 страници, е составен врз основа на податоци од израелската влада за израелските жртви и податоци од Министерството за здравство на Газа за палестинските жртви.

„Ги изговараме нивните имиња едно по едно“, рече Зупи на почетокот на бдението. „Тие бараат од сите нас да се посветиме на наоѓање или следење на патот на мирот со поголема интелигенција и страст, почнувајќи со прекин на огнот и нудење услови за него, од ослободување на заложниците до фактот дека целиот народ не е држен како заложник.“

Читањето на имињата на убиените деца траеше речиси седум часа. Бдеењето започна попладне и траеше до вечерта.

Место на сеќавање на страдањето

Молитвеното бдение се одржа во паркот Монте Соле ди Марцабото, недалеку од Болоња, на место со силна симболика. Настанот се одржа во урнатините на црквата Казаља, која беше запалена од нацистите за време на масакрот во кој беа убиени речиси 800 луѓе, вклучувајќи деца, помеѓу 29 септември и 5 октомври 1944 година.

„Ова е за да се потсетиме, да обрнеме внимание, од ова место кое е место на страдање и кое отсекогаш било место на сеќавање на сите жртви“, нагласи Зупи. Иницијативата беше организирана од монашката заедница на Малото семејство на Благовештението, кое е одговорно за зачувување на сеќавањето на нацистичкиот напад, во соработка со Училиштето за мир на Монте Соле.

Апели за мир

Во последните недели, соочени со растечкиот број жртви и заканата од глад во енклавата, католичките водачи ги интензивираа своите повици против војната во Газа. Меѓународната унија на главни претпоставени на религиозни жени организираше ден на пост и молитва на 4 август, повикувајќи на „правда и помирување“.

Пасторот на единствената католичка парохија во Газа, отец Габриел Романели, ја опиша тешката ситуација во видео порака на 14 август: „Ситуацијата останува многу сериозна: насекаде има бомбардирања, а исто така и смртни случаи и уништување. Опасноста за целото население предизвикува голем страв кај цивилите“. Неговата црква „Свето семејство“ во Газа беше бомбардирана на 13 јули, при што загинаа две жени кои побарале засолниште таму.

Патријархот Ерусалимски, кардиналот Пјербатиста Пицабала, за време на мисата на 15 август рече: „Крвта на невините во Газа и во светот не е заборавена“. Папата Лав XIV, исто така, повика на прекин на огнот и прекин на огнот. „По сето ова време, која е поентата на војната? Секогаш мора да бараме дијалог, дипломатски напори, а не насилство, а не оружје“, изјави тој за новинарите на 13 август.

Кардиналот Зупи, кој беше назначен од папата Франциск за мировен пратеник за Украина, е познат по неговото посредување во размената на заложници меѓу Русија и Украина. За време на конклавата на која беше избран папата Лав XIV, Зупи се сметаше за еден од веројатните кандидати за папството.